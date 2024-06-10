Четыре украинских БПЛА перехвачены над Брянской областью

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Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным российского оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что солдат Вооруженный сил Украины на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российским военным. На связь с военными ВС РФ он вышел по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев. Пленный рассказал, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решился на побег.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что солдат Вооруженный сил Украины на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российским военным. На связь с военными ВС РФ он вышел по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев. Пленный рассказал, что его бригаду собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он решился на побег.
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Дарья Осипова