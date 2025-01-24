Baza: Украинский БПЛА врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске

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Украинский беспилотник врезался в здание Института управления и бизнеса в Брянске. Всего областной центр атаковали как минимум шесть дронов ВСУ.
Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza. Один из БПЛА врезался в здание коммерческого вуза и серьёзно повредил фасад остекление на верхних этажах. В одном из помещений произошёл взрыв, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила около 50-ти квадратных метров. Сведений о пострадавших пока нет.
Кроме того, обломки ещё одного беспилотника повредили здание регионального управления Следственного комитета РФ. Также другой БПЛА упал на территории городского Советского кладбища. Ранее стало известно, что в результате массированной атаки украинских дронов получил повреждения завод микроэлектроники АО «Группа Кремний Эл», расположенный в Брянске.
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Александр Бойцов