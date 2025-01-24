Три украинских беспилотника сбили над Ленинградкой областью

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Три украинских беспилотника сбили в Ленинградской области утром 24 января. Такие данные привело Минобороны РФ.
«В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении Минобороны России.Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал о том, что в Ленинградской области сбили два беспилотника. Это произошло в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. По его словам, при вражеской атаке никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте падения обломков сбитых беспилотников работают экстренные службы.
Всего минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами сбили 121 вражеский беспилотник: в Москве и Московской области, а также в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областях и над Крымом.
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Элина Позднякова