ВСУ атаковали дом цыганского барона в Рязанской области

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Минувшей ночью украинская сторона атаковала беспилотниками дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, обломки сбитого украинского дрона рухнули на дом цыганского барона Антона. В этот момент в здании находилась вся семья мужчины, в том числе 12 детей.
Когда дом загорелся, Антон смог вывести 18 человек. Сейчас вся большая семья находится у родственников.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Жители Рязани сообщили о взрывах над городом. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших от происшествия нет. Сейчас оцениваются причиненный материальный ущерб.
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Когда дом загорелся, Антон смог вывести 18 человек. Сейчас вся большая семья находится у родственников.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Жители Рязани сообщили о взрывах над городом. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших от происшествия нет. Сейчас оцениваются причиненный материальный ущерб.
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Элина Позднякова