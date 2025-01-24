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Атака на Москву и Воронеж, удар по ВСУ в Курской области, штурмы в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

Курская область продолжает оставаться зоной активных боевых действий. По состоянию на утро 24 января, российские войска ведут бои на нескольких направлениях, включая стратегически важные приграничные села и участки вдоль реки Снагость. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 24 января расскажет «Радио 1».

Курская область


В Глушковском районе, в окрестностях сёл Николаево-Дарьино и Дарьино, продолжаются интенсивные столкновения. Сёла, расположенные вдоль реки Снагость, стали ареной активных боёв. Российские силы пытаются переправиться через реку и закрепиться на противоположном берегу для дальнейшего продвижения в сторону Свердликово. Сообщается о продвижении на 2 километра по фронту.



На юге, в районе села Кругленькое, продолжаются встречные бои. В Викторовке российские подразделения активно штурмуют позиции противника. В то же время идут бои в сёлах Старая и Новая Сорочина, а также в Погребках. На участках Черкасское Поречное – Косица и в районе Мартыновки ВСУ предприняли контратаки с целью вернуть утраченные позиции, однако эти попытки оказались безуспешными. Ситуация в районе Махновки остаётся стабильной.

Южнее Суджи российские военные активизировали действия в районе деревни Куриловка. Сообщается, что подразделения ВС РФ вошли в село Гуево и стараются закрепиться на занятых позициях. Одновременно артиллерия и FPV-дроны активно наносят удары по позициям противника.

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Массированная атака БПЛА ВСУ в ночь на 24 января


В ночь на 24 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над различными регионами России, согласно данным пресс-службы Минобороны РФ.

Из них 37 дронов были сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской, 17 — над Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской. По два дрона были перехвачены над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а по одному — над Крымом и Москвой. Шесть дронов были сбиты над Московской областью.

В аэропортах нескольких городов России были введены ограничения на полёты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки беспилотников в столице и Подмосковье: несколько дронов были сбиты в Подольске, Коломне, Раменском и Троицке.


Фото: iStock/Dmytro Sheremetа

Харьковское направление


На Харьковском направлении силы группировки «Север» провели атаки на формирования ВСУ и Нацгвардии в районах Волчанска и Малых Проходов. По информации Минобороны РФ, противник понёс потери до 40 военнослужащих, а также потерял три автомобиля и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Донецкое направление


На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» улучшили свои тактические позиции и нанесли удары по украинским формированиям в районах Константиновки, Маяков, Червоное, Часов Яр и Подольское. Украинские силы потеряли около 280 военнослужащих, восемь полевых артиллерийских орудий, один автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.

Херсонское направление


На Херсонском направлении силы группировки «Днепр» атаковали ВСУ и тероборону в районах Змеевки, Токаревки и Казацкого. В результате атак было уничтожено более 60 военнослужащих, пять автомобилей, французская самоходная артиллерийская установка «Caesar» и склад боеприпасов.

Краснолиманский участок



На данном направлении уже несколько дней не наблюдается активных боевых действий. По мнению экспертов, в настоящее время происходит подготовка к дальнейшему наступлению в районах Колодези и Ивановки.

Минобороны заявило о бое ВС РФ со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО
Минобороны заявило о бое ВС РФ со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО

Запорожский участок


На этом направлении продолжаются позиционные бои с активным использованием дальнобойных средств поражения. Сообщается, что российские операторы беспилотников уничтожили две автозаправочные станции в районе Орехова, что затрудняет обеспечение техники и транспорта ВСУ. В ответ украинская сторона нанесла удар дронами по Энергодару, но обошлось без жертв и значительных повреждений инфраструктуры.

Торецкий район


Российские силы продолжают развивать успех в районе шахты «Торецкая». Согласно имеющимся данным, штурмовики освободили террикон шахты и большую часть населённого пункта Крымское.

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#дроны
Три украинских беспилотника сбили над Ленинградкой областью
МО РФ: Над Ленинградской областью сбили три украинских беспилотника
24 января 2025, 09:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Три украинских беспилотника сбили в Ленинградской области утром 24 января. Такие данные привело Минобороны РФ.
«В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении Минобороны России.
Ранее губернатор региона Александр Дрозденко сообщал о том, что в Ленинградской области сбили два беспилотника. Это произошло в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. По его словам, при вражеской атаке никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте падения обломков сбитых беспилотников работают экстренные службы.

Всего минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами сбили 121 вражеский беспилотник: в Москве и Московской области, а также в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областях и над Крымом.

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#дроны
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Окруженным в Великой Новоселке боевикам ВСУ предложили сдаться
Кимаковский: боевикам ВСУ в Великой Новоселке выдвинули ультиматум о сдаче
24 января 2025, 08:21

Фото: iStock/Jakub Laichter

Командование российской группировки войск предложило сдаться в плен 110-й бригаде ВСУ, находящейся в ПГТ Великая Новоселка ДНР. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».
«В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум командованием нашей группировки по поводу сдачи», — сказал он.

При этом он уточнил, что украинское командование поставило задачу продолжать удерживать позиции любыми путями в то время, когда у противника уже полностью отсутствуют там логистические схемы для снабжения, подвоза боеприпасов, вывоза раненых.

Кимаковский подчеркнул, что таким приказом командование ВСУ обрекает своих солдат в Великой Новоселке на уничтожение.

По данным Mash, в Великой Новоселке в котел попали примерно полторы тысячи боевиков ВСУ, а также иностранных наемников.

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БПЛА ВСУ атаковали Ленинградскую область
Губернатор Дрозденко: два беспилотника сбили в Ленинградской области
24 января 2025, 07:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Противовоздушная оборона сбила два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, при вражеской атаке никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте падения обломков сбитых беспилотников работают экстренные службы.

Минувшей ночью Украина предприняла одну из самых массированных атак беспилотниками по России. По данным Минобороны РФ, всего противовоздушная оборона сбила 121 дрон в Москве и Московской области, а также в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областях и над Крымом.

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Стало известно о подготовке боевиков ВСУ к нападению на Суджу в Британии
Украинский перебежчик: британские инструкторы готовили ВСУ к вторжению в Суджу
24 января 2025, 07:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинских боевиков к наступлению на Суджу готовили британские инструкторы на своей военной базе. Об этом сообщил сбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С., его слова приводит РИА Новости.
Он уточнил, что готовили украинских боевиков на базе у города Даунхолм в Великобритании.

«На специальном полигоне в Даунхолме несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали нас стрельбе из гранатомета NLAW. После обучения нас должны были отправить в город Суджа Курской области», — рассказал украинец.

Валерий бежал на территорию России в начале текущего года. Его насильно мобилизовали в ВСУ в конце 2024 года.

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Отбита одна из самых массированных атак дронов ВСУ: сбит 121 беспилотник, атаковано 14 регионов России
Минобороны: 121 беспилотник сбит над российскими регионами
24 января 2025, 07:37

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью Украина предприняла одну из самых массированных атак беспилотниками по России. Всего противовоздушная оборона сбила 121 дрон. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что в Брянской области сбили 37 вражеских дронов, 20 — в Рязанской. По 17 БПЛА ликвидировано в Курской и Саратовской областях, семь уничтожили в Ростовской области.

Еще по шесть дронов сбили в Московской и Белгородской областях, три — в Воронежской, по два над территориями Тульской, Орловской и Липецкой областей. Кроме того, по одному беспилотнику ликвидировали над Крымом и Москвой.

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#дроны
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Массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: будет ли ответ
Военкор Сладков призвал ответить на ночные атаки ВС Украины на территории РФ
24 января 2025, 07:19

Фото: iStock/NiseriN

Российский военкор Александр Сладков считает необходимым ответить Украине на массированную атаку на территорию России в ночь на 24 января.
«Массированная атака России украинскими дронами. Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал Сладков в своем Telegram-канале в ночь на 24 января.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. Предварительно, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас на местах инцидента работают экстренные службы. Также беспилотник сбили в Троицком административном округе города Москвы.

Минувшей ночью украинская сторона атаковала Московскую, Рязанскую Тамбовскую, Курскую, Брянскую области и Татарстан. По данным Минобороны, сбит 121 беспилотник.

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Слюсарь: за ночь в Ростовской области сбили семь беспилотников

Mash: дроны ВСУ атаковали завод Кремний в Брянске и НПЗ в Энгельсе
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Слюсарь: за ночь в Ростовской области сбили семь беспилотников
24 января 2025, 06:43

Фото: iStock/sommersby

В Ростовской области в ночь на 24 января было сбито семь беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах области.

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Трамп: Зеленский отказался от мира и захотел продолжения конфликта на Украине
24 января 2025, 06:21

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский отказался от перемирия и захотел продолжения боевых действий на Украине. Об этом пишут РИА Новости.
«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — дал ответ Трамп на вопрос о возможностях остановки боевых действий.

Президент США призвал к остановке конфликта и отметил, что Украина оказалась из-за него опустошена. При этом Трамп добавил, Владимир Зеленский не должен был допускать начала сво и сам он не ангел.

Ранее «Радио 1» писало, что депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского неадекватным и потребовал отстранить его от власти по причине психического здоровья. По его словам, у Зеленского наблюдаются признаки нервного срыва.

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Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине

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#трамп
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Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине
24 января 2025, 06:07

Фото: iStock/shironosov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине. Об этом она сообщила «Известиям».
«Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности, на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы», — поделилась Захарова.

По ее словам, режим Владимира Зеленского в срочном порядке принял ряд законопроектов, которые облегчили процедуру проведения таких мероприятий. Западные страны воспользовались этим и начали заниматься на Украине черной трансплантации. При этом под эгидой здравоохранения были развернуты лаборатории Пентагона, а страна стала превращаться в полигон для экспериментов с биолабораторией и черной трансплантологией.

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