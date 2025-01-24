Атака на Москву и Воронеж, удар по ВСУ в Курской области, штурмы в Торецке: последние новости СВО

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Курская область продолжает оставаться зоной активных боевых действий. По состоянию на утро 24 января, российские войска ведут бои на нескольких направлениях, включая стратегически важные приграничные села и участки вдоль реки Снагость. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 24 января расскажет «Радио 1».
Курская область
В Глушковском районе, в окрестностях сёл Николаево-Дарьино и Дарьино, продолжаются интенсивные столкновения. Сёла, расположенные вдоль реки Снагость, стали ареной активных боёв. Российские силы пытаются переправиться через реку и закрепиться на противоположном берегу для дальнейшего продвижения в сторону Свердликово. Сообщается о продвижении на 2 километра по фронту.
На юге, в районе села Кругленькое, продолжаются встречные бои. В Викторовке российские подразделения активно штурмуют позиции противника. В то же время идут бои в сёлах Старая и Новая Сорочина, а также в Погребках. На участках Черкасское Поречное – Косица и в районе Мартыновки ВСУ предприняли контратаки с целью вернуть утраченные позиции, однако эти попытки оказались безуспешными. Ситуация в районе Махновки остаётся стабильной.
Южнее Суджи российские военные активизировали действия в районе деревни Куриловка. Сообщается, что подразделения ВС РФ вошли в село Гуево и стараются закрепиться на занятых позициях. Одновременно артиллерия и FPV-дроны активно наносят удары по позициям противника.
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Массированная атака БПЛА ВСУ в ночь на 24 января
В ночь на 24 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над различными регионами России, согласно данным пресс-службы Минобороны РФ.
Из них 37 дронов были сбиты над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской, 17 — над Саратовской, семь — над Ростовской, шесть — над Белгородской, три — над Воронежской. По два дрона были перехвачены над Тульской, Орловской и Липецкой областями, а по одному — над Крымом и Москвой. Шесть дронов были сбиты над Московской областью.
В аэропортах нескольких городов России были введены ограничения на полёты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном отражении атаки беспилотников в столице и Подмосковье: несколько дронов были сбиты в Подольске, Коломне, Раменском и Троицке.
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Харьковское направление
На Харьковском направлении силы группировки «Север» провели атаки на формирования ВСУ и Нацгвардии в районах Волчанска и Малых Проходов. По информации Минобороны РФ, противник понёс потери до 40 военнослужащих, а также потерял три автомобиля и одну станцию радиоэлектронной борьбы.
Донецкое направление
На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» улучшили свои тактические позиции и нанесли удары по украинским формированиям в районах Константиновки, Маяков, Червоное, Часов Яр и Подольское. Украинские силы потеряли около 280 военнослужащих, восемь полевых артиллерийских орудий, один автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.
Херсонское направление
На Херсонском направлении силы группировки «Днепр» атаковали ВСУ и тероборону в районах Змеевки, Токаревки и Казацкого. В результате атак было уничтожено более 60 военнослужащих, пять автомобилей, французская самоходная артиллерийская установка «Caesar» и склад боеприпасов.
Краснолиманский участок
На данном направлении уже несколько дней не наблюдается активных боевых действий. По мнению экспертов, в настоящее время происходит подготовка к дальнейшему наступлению в районах Колодези и Ивановки.
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Запорожский участок
На этом направлении продолжаются позиционные бои с активным использованием дальнобойных средств поражения. Сообщается, что российские операторы беспилотников уничтожили две автозаправочные станции в районе Орехова, что затрудняет обеспечение техники и транспорта ВСУ. В ответ украинская сторона нанесла удар дронами по Энергодару, но обошлось без жертв и значительных повреждений инфраструктуры.
Торецкий район
Российские силы продолжают развивать успех в районе шахты «Торецкая». Согласно имеющимся данным, штурмовики освободили террикон шахты и большую часть населённого пункта Крымское.
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