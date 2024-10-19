Baza: завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске атаковал дрон

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Дрон ударил по зданию завода микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске. Об этом пишет Telegram-канал Baza. По сообщению руководства региона, за прошедшую ночь противовоздушная оборона ликвидировала больше десяти беспилотников, три из которых реактивные.
При отражении атаки один аппарат врезался в заводское здание, где случилось возгорание. Красноармейскую улицу города перекрывали на несколько часов в связи с тушением огня, добавили в администрации.
Здание предприятия атаковали уже в третий раз. До этого по нему били в сентябре и в августе прошлого года.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Противник бьет по различным объектам на территории РФ.
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Здание предприятия атаковали уже в третий раз. До этого по нему били в сентябре и в августе прошлого года.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Противник бьет по различным объектам на территории РФ.
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Никита Кротов