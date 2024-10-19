ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в ДНР

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ВС РФ освободили населенный пункт Зоряное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что «Южная» группировка российских войск также отразила две контратаки противника. Согласно информации российского военного ведомства, потери ВСУ составили до 830 солдат.
В Минобороны России добавили, что бойцы ВС РФ также нанесли поражение объектам ТЭК и аэродромам ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В Минобороны России добавили, что бойцы ВС РФ также нанесли поражение объектам ТЭК и аэродромам ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова