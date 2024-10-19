В Брянской области дрон ВСУ попал в нежилое здание

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Ночью 19 октября ВСУ атаковали Брянскую область. Пострадавших нет - беспилотник врезался в нежилое здание.
«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Богомаз в своих социальных сетях.Жители области говорили о том, что у них в домах дрожат стёкла. Они также сообщали о случаях грохота в небе на страницах в своих социальных сетях.
Из-за последующего за атакой подрыва обломков в здании начался пожар. Его оперативно потушили. Сообщают, что никто из жителей области не пострадал.
Всего за ночь в Брянской области отразили атаку 13 БПЛА. Три из них были реактивными.
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Ольга Енгалычева