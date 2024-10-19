В Курской области взяли в плен украинского снайпера, уснувшего в засаде

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В Курской области бойцы ВС РФ взяли в плен украинского снайпера, уснувшего в засаде. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер». Отмечается, что сначала военные пленили его товарища, а потом уже пришли будить и снайпера.
Пленный рассказал, что его товарищ ушел за водой и продуктами, где и встретил отряд российских военных.
Снайпер пояснил, что разбудили его уже российские военные, предложив последовать примеру сослуживца, сложить оружие и сохранить себе жизнь.
Он отметил, что его батальон уже не раз терпел поражение, из-за чего подразделение несколько раз подряд переукомплектовывали. Также он подчеркнул, что многие мобилизованные не выдерживают происходящего в рядах ВСУ и бегут с поля боя.
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«Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших, человек семь–восемь, и самостоятельно принял решение сдаться», — поделился он.
Снайпер пояснил, что разбудили его уже российские военные, предложив последовать примеру сослуживца, сложить оружие и сохранить себе жизнь.
Он отметил, что его батальон уже не раз терпел поражение, из-за чего подразделение несколько раз подряд переукомплектовывали. Также он подчеркнул, что многие мобилизованные не выдерживают происходящего в рядах ВСУ и бегут с поля боя.
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Данил Пономарев