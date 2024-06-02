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Базируются в бункере, выходят ночью: журналист раскрыл тактику ВСУ под Харьковом

Bild: ВСУ по ночам минируют границу Харьковской области дронами
02 июня 2024, 15:17
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер посетил позиции 92-й бригады ВСУ под Харьковом и рассказал, что делают украинские военные в попытке сдержать российское наступление.
По его словам, несколько недель назад на этот участок фронта перебросили операторов беспилотников из Донбасса. Перед ними поставили задачу заминировать переходы и дороги с помощью дронов, чтобы предотвратить прорывы российской армии.

Ронцхаймер указал на то, что военные ВСУ базируются в бункере, из которого выходят всего на несколько минут в ночное время, чтобы запустить дроны.



Он уточнил, что украинские бойцы боятся, что их позиции может выдать любой источник света, поскольку ВС РФ тщательно просматривают всю территорию.

Также журналист рассказал, что ему пришлось оперативно покинуть расположение бригады, поскольку к этой позиции приближался российский беспилотник.

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#всу
#вс рф
#беспилотник
#харьковская область
Кимаковский: Освобождение Уманского поможет перекрыть пути снабжения ВСУ
02 июня 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Освобождение населённого пункта Уманское поможет российским войскам усилить давление на трассы, по которым проходит снабжение украинских подразделений в Карловке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Уманское расположено неподалёку от Авдеевки в Донецкой Народной Республике. В разговоре с ТАСС Кимаковский подчеркнул, что освобождение этого села даёт возможность наносить удары по дорогам, которые используются для снабжения частей ВСУ в Карловке, которые пока ещё оказывают сопротивление. Блокировав огнём эту трассу, ВС РФ смогут сорвать доставку боеприпасов, снаряжения и ротацию украинских войск, пояснил советник главы ДНР.

Кроме того, по словам Кимаковского, под интенсивным артиллерийским огнём также окажутся украинские подразделения, которые дислоцируются в соседних населённых пунктах. Таким образом, освободив Уманское, российские войска решили важную тактическую задачу, заключил он.

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#село
#дорога
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Российский боец рассказал, как обманул целый рой беспилотников ВСУ
02 июня 2024, 14:47

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Адлер рассказал, как ему довелось обмануть целый рой украинских беспилотников. Это произошло во время эвакуации с поля боя тел погибших боевых товарищей.
Интервью с солдатом опубликовало в своём телеграм-канале министерство обороны РФ. Адлер рассказал, что один из убитых лежал совсем близко от украинских позиций. Когда он добрался до тела, в небе вдруг появились беспилотники ВСУ, причём не один-два, а целая группа, рой, снизу, с земли напоминавший пчелиный.

Бойцу ничего не оставалось, кроме как лечь ничком рядом с погибшим товарищем. Так Адлер пролежал около часа. Дроны кружились над солдатами — над живым и мёртвым — но боеприпасов не сбрасывали. Когда они улетели, военный потащил погибшего сослуживца к своим. Навстречу ему выдвинулись бойца его подразделения, все убитые были эвакуированы с поля боя.

Российский боец отметил, что машины эвакуации на передовой — самые недолговечные, живут очень ограниченное количество времени. Постоянно по ним прилетают снаряды, осколки, сбросы с беспилотников. Адлер считает отсутствие страха неправильным.

«Бояться нужно, так же как и уметь преодолевать свой страх. Тот, кто не боится, долго не проживёт», — говорит боец.

Солдату очень запомнилось то, как во время нахождения в окопах под Пятихатками ему сообщили, что он будет участвовать в Параде Победы. Взрослый 40-летний мужик, по его словам, волновался и радовался, как ребёнок.

«Идя по Красной площади, я вдруг осознал, что здесь проходили наши деды, победившие в Великой Отечественной войне. А мы сейчас повторяем их путь. Ощущения непередаваемые!», — рассказывает боец.

Адлер за свои боевые заслуги награждён орденом Мужества. В свободное от боевой работы время он пишет короткие рассказы и очерки, которые печатают некоторые военкоры. Публиковался он также в «Комсомолке». После завершения СВО боец планирует собрать и опубликовать эти заметки в книге, которую назовёт «Окопная проза Адлера».

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Стало известно о скрытой мобилизации сотрудников украинской Госслужбы по ЧС
Депутат Рады Гончаренко: МВД Украины скрытно мобилизует сотрудников ГСЧС
02 июня 2024, 14:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

МВД Украины проводит скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Накануне депутат сообщал, что украинские власти приняли решение мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС.

По словам Гончаренко*, сотрудников в принудительном порядке заставляют писать рапорты на перевод в национальную полицию или на увольнение, после чего отправляют на фронт.

Он подчеркнул, что 100% бронирование личного состава ГСЧС не поможет, поскольку МВД ведётся скрытая мобилизация. Она осуществляется так, чтобы возникло ощущение, будто сотрудники добровольно переводятся или увольняются.

Гончаренко* также добавил, что были случаи, когда списки на перевод составлялись даже без ведома сотрудников, которых потом просто ставили перед фактом.

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#верховная рада
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ВСУ за сутки выпустили более ста снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 103 снаряда по Белгородской области
02 июня 2024, 14:16

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

За минувшие сутки ВСУ выпустили по меньшей мере 100 снарядов по территории Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что 1 июня украинские войска выпустили 103 снаряда по 10 муниципалитетам области. Также были осуществлены атаки с применением 34 беспилотников и четырёх взрывных устройств, сброшенных с них.

В результате украинских ударов в субботу пострадали трое мирных жителей Волоконовского районе и Шебекинского городского округа.

Разрушения были зафиксированы в 45 частных домах, двух многоквартирных постройках, магазине, здании школы, 39 автомобилях. Также были повреждены две вышки сотовой связи.

Днём ранее Гладков опубликовал отчёт об обстрелах, совершённых 31 мая. Ознакомиться с ним можно в материале «Радио 1».

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#белгородская область
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#вячеслав гладков
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Взрыв прогремел в украинском портовом городе на фоне воздушной тревоги
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
02 июня 2024, 13:26

Фото: iStock/aapsky

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале.
В настоящее время в Одесской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога.

По информации местных СМИ взрыв произошел в результате ракетного удара в районе Каботажной гавани городского порта. Предполагается, что по объекту было несколько прилетов «Искандеров».
Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Также сообщается о взрывах в Славянске. На месте прилёта в районе поднимается дым. Предположительно был удар баллистической ракетой.

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#солдат
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Названа причина массового перехода солдат ВСУ на сторону России
Эксперт Доктороу: На сторону РФ переходят бойцы ВСУ, мобилизованные насильно
02 июня 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В последнее время участились случаи перехода военнослужащих Вооружённых сил Украины на сторону России. Такая массовость объясняется тем, что их призвали в ВСУ насильно, против их воли.
Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог Гилберт Доктороу. Он подчеркнул, что дезертируют именно те, кого вынуждали служить, кого хватали на улицах и против их воли отправляли в армию. Конечно, ни о каком моральном духе и верности долгу в этом случае не может идти и речи. Поэтому, получая от российских солдат сигнал «идите к нам», они так и делают и переходят на сторону противника.

Доктороу также добавил, что в настоящее время потери ВСУ составляют до 1,7 тысячи человек в день. Страшно представить, что будет дальше, если полномасштабное наступление российской армии ещё даже не началось, заключил эксперт.

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#вс рф
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После атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области ранены три человека
02 июня 2024, 12:38

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на гражданский автомобиль в Курской области. В результате ранения получили три человека.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что инцидент произошёл сегодня утром неподалёку от села Крупец Рыльского района. Коптер ВСУ сбросил на машину взрывное устройство. В результате трое местных жителей получили ранения и ожоги. Врио главы области добавил, что все пострадавшие доставлены в районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Не умея добиться каких-либо успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотных летательных аппаратов мирные города и объекты на территории России.

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Опубликовано видео взрыва одесской портовой инфраструктуры
Опубликованы кадры взрыва одесской портовой инфраструктуры
02 июня 2024, 12:21

Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон

Опубликовано видео взрыва, который прогремел в районе портовой инфраструктуры Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что били баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях трех автобусов при обстреле Шебекино.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Украинским националистам помогают страны НАТО и Евросоюза, поставляя боевикам оружие и оказывая финансовую поддержку.
Недавно между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате 75 на 75. В Киеве отказались решать конфликт дипломатическим путем, запретив переговоры на уровне закона. Для России в приоритете выполнение всех поставленных задач спецоперации.

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Гладков: три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино
02 июня 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

Три пассажирских автобуса повреждены во время обстрела Шебекино под Белгородом. Об этом в своем Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также повреждены четыре легковушки и два грузовых автомобиля.
«Также произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания на площади 300 кв.м. Пожарными расчетами производится тушение объекта», – говорится в сообщении.

Сейчас в белгородском районе и самом Белгороде объявили ракетную опасность. Перед этим Гладков заявил о шестерых пострадавших среди мирного населения в результате обстрела в Шебекино.

Российское минобороны информировало о ликвидации средствами противовоздушной обороны (ПВО) трех беспилотников самолетного типа, используемых ВСУ над территорией белгородской области.

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