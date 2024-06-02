Базируются в бункере, выходят ночью: журналист раскрыл тактику ВСУ под Харьковом

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Заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер посетил позиции 92-й бригады ВСУ под Харьковом и рассказал, что делают украинские военные в попытке сдержать российское наступление.
По его словам, несколько недель назад на этот участок фронта перебросили операторов беспилотников из Донбасса. Перед ними поставили задачу заминировать переходы и дороги с помощью дронов, чтобы предотвратить прорывы российской армии.
Ронцхаймер указал на то, что военные ВСУ базируются в бункере, из которого выходят всего на несколько минут в ночное время, чтобы запустить дроны.
Он уточнил, что украинские бойцы боятся, что их позиции может выдать любой источник света, поскольку ВС РФ тщательно просматривают всю территорию.
Также журналист рассказал, что ему пришлось оперативно покинуть расположение бригады, поскольку к этой позиции приближался российский беспилотник.
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Ронцхаймер указал на то, что военные ВСУ базируются в бункере, из которого выходят всего на несколько минут в ночное время, чтобы запустить дроны.
Он уточнил, что украинские бойцы боятся, что их позиции может выдать любой источник света, поскольку ВС РФ тщательно просматривают всю территорию.
Также журналист рассказал, что ему пришлось оперативно покинуть расположение бригады, поскольку к этой позиции приближался российский беспилотник.
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Анастасия Чинкова