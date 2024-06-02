Кимаковский: Освобождение Уманского поможет перекрыть пути снабжения ВСУ

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Освобождение населённого пункта Уманское поможет российским войскам усилить давление на трассы, по которым проходит снабжение украинских подразделений в Карловке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Уманское расположено неподалёку от Авдеевки в Донецкой Народной Республике. В разговоре с ТАСС Кимаковский подчеркнул, что освобождение этого села даёт возможность наносить удары по дорогам, которые используются для снабжения частей ВСУ в Карловке, которые пока ещё оказывают сопротивление. Блокировав огнём эту трассу, ВС РФ смогут сорвать доставку боеприпасов, снаряжения и ротацию украинских войск, пояснил советник главы ДНР.
Кроме того, по словам Кимаковского, под интенсивным артиллерийским огнём также окажутся украинские подразделения, которые дислоцируются в соседних населённых пунктах. Таким образом, освободив Уманское, российские войска решили важную тактическую задачу, заключил он.
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Александр Бойцов