Стало известно о скрытой мобилизации сотрудников украинской Госслужбы по ЧС

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МВД Украины проводит скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Накануне депутат сообщал, что украинские власти приняли решение мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС.
По словам Гончаренко*, сотрудников в принудительном порядке заставляют писать рапорты на перевод в национальную полицию или на увольнение, после чего отправляют на фронт.
Он подчеркнул, что 100% бронирование личного состава ГСЧС не поможет, поскольку МВД ведётся скрытая мобилизация. Она осуществляется так, чтобы возникло ощущение, будто сотрудники добровольно переводятся или увольняются.
Гончаренко* также добавил, что были случаи, когда списки на перевод составлялись даже без ведома сотрудников, которых потом просто ставили перед фактом.
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По словам Гончаренко*, сотрудников в принудительном порядке заставляют писать рапорты на перевод в национальную полицию или на увольнение, после чего отправляют на фронт.
Он подчеркнул, что 100% бронирование личного состава ГСЧС не поможет, поскольку МВД ведётся скрытая мобилизация. Она осуществляется так, чтобы возникло ощущение, будто сотрудники добровольно переводятся или увольняются.
Гончаренко* также добавил, что были случаи, когда списки на перевод составлялись даже без ведома сотрудников, которых потом просто ставили перед фактом.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова