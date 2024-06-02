Российский боец рассказал, как обманул целый рой беспилотников ВСУ

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Военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Адлер рассказал, как ему довелось обмануть целый рой украинских беспилотников. Это произошло во время эвакуации с поля боя тел погибших боевых товарищей.
Интервью с солдатом опубликовало в своём телеграм-канале министерство обороны РФ. Адлер рассказал, что один из убитых лежал совсем близко от украинских позиций. Когда он добрался до тела, в небе вдруг появились беспилотники ВСУ, причём не один-два, а целая группа, рой, снизу, с земли напоминавший пчелиный.
Бойцу ничего не оставалось, кроме как лечь ничком рядом с погибшим товарищем. Так Адлер пролежал около часа. Дроны кружились над солдатами — над живым и мёртвым — но боеприпасов не сбрасывали. Когда они улетели, военный потащил погибшего сослуживца к своим. Навстречу ему выдвинулись бойца его подразделения, все убитые были эвакуированы с поля боя.
Российский боец отметил, что машины эвакуации на передовой — самые недолговечные, живут очень ограниченное количество времени. Постоянно по ним прилетают снаряды, осколки, сбросы с беспилотников. Адлер считает отсутствие страха неправильным.
Адлер за свои боевые заслуги награждён орденом Мужества. В свободное от боевой работы время он пишет короткие рассказы и очерки, которые печатают некоторые военкоры. Публиковался он также в «Комсомолке». После завершения СВО боец планирует собрать и опубликовать эти заметки в книге, которую назовёт «Окопная проза Адлера».
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Бойцу ничего не оставалось, кроме как лечь ничком рядом с погибшим товарищем. Так Адлер пролежал около часа. Дроны кружились над солдатами — над живым и мёртвым — но боеприпасов не сбрасывали. Когда они улетели, военный потащил погибшего сослуживца к своим. Навстречу ему выдвинулись бойца его подразделения, все убитые были эвакуированы с поля боя.
Российский боец отметил, что машины эвакуации на передовой — самые недолговечные, живут очень ограниченное количество времени. Постоянно по ним прилетают снаряды, осколки, сбросы с беспилотников. Адлер считает отсутствие страха неправильным.
«Бояться нужно, так же как и уметь преодолевать свой страх. Тот, кто не боится, долго не проживёт», — говорит боец.Солдату очень запомнилось то, как во время нахождения в окопах под Пятихатками ему сообщили, что он будет участвовать в Параде Победы. Взрослый 40-летний мужик, по его словам, волновался и радовался, как ребёнок.
«Идя по Красной площади, я вдруг осознал, что здесь проходили наши деды, победившие в Великой Отечественной войне. А мы сейчас повторяем их путь. Ощущения непередаваемые!», — рассказывает боец.
Адлер за свои боевые заслуги награждён орденом Мужества. В свободное от боевой работы время он пишет короткие рассказы и очерки, которые печатают некоторые военкоры. Публиковался он также в «Комсомолке». После завершения СВО боец планирует собрать и опубликовать эти заметки в книге, которую назовёт «Окопная проза Адлера».
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Александр Бойцов