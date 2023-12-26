Зеленский прокомментировал поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Воздушным силам Украины за поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии.
«Я благодарен нашим Военно-воздушным силам за впечатляющее пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.
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