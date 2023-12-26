«Не повод скакать в трусах»: спецслужбы нашли тех, кто опубликовал видео ударов в Феодосии

Фото: iStock/Fedorovekb
Спецслужбы вычислили всех тех, кто выложил видео ударов по порту Феодосии. Проводится работа. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что, снимая видео прилетов и выкладывая их в сеть, люди работают на украинские спецслужбы, выполняя роль разведки.
Он также поблагодарил журналистов, которые дождались официальной информации и удержались минувшей ночью от «кровавого хайпа».
Читайте также:
Десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии при отражении удара ВСУ
Один человек погиб, еще двое ранены при атаке ВСУ на Феодосию
В Феодосии после атаки ВСУ эвакуируют жителей
Элина Позднякова