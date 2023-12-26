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«Не повод скакать в трусах»: спецслужбы нашли тех, кто опубликовал видео ударов в Феодосии

Крючков: спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму
26 декабря 2023, 10:49
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

Спецслужбы вычислили всех тех, кто выложил видео ударов по порту Феодосии. Проводится работа. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что, снимая видео прилетов и выкладывая их в сеть, люди работают на украинские спецслужбы, выполняя роль разведки.

По словам Крючкова, те, кто выложил видео ударов по Феодосии в Сеть, установлены спецслужбами. Помощник главы Крыма напомнил, что за подобные видео может грозить уголовное наказание.

Он также поблагодарил журналистов, которые дождались официальной информации и удержались минувшей ночью от «кровавого хайпа».

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Десантный корабль «Новочеркасск» поврежден в Феодосии при отражении удара ВСУ
26 декабря 2023, 10:00

Фото: Telegram-канал ЧМФ

Большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения при отражении атаки ВСУ на Феодосию. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск"», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в воздушном бое средствами ПВО сбиты два вражеских самолета тактической авиации Су-24,, которые выпускали управляемые ракеты. Это произошло в районе Жовтеня.

Напомним, минувшей ночью глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии. Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

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Новости СВО: где ВС РФ прорвали оборону врага, на каком направлении контратакуют ВСУ
26 декабря 2023, 09:42

Фото: istockphoto/Michele Ursi

ВСУ попытались перейти в контратаку, однако успеха не имели. ВС РФ сдерживают наступление врага и прорывают его оборону на нескольких участках фронта. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где удалось достичь тактического успеха российским военным, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ бросают женщин в составе ДШБ ВСУ на Купянское направление


Украинская группировка, в которой присутствуют женщины, брошена на Купянское направление. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко написал в своем телеграм-канале.
Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить
Пленный боец ВСУ: На Запорожском направлении нет шансов выжить

По его словам, речь идет о 95-й десантно-штурмовой бригаде. Военнослужащие из этого подразделения не имеют опыта службы, кроме того, участие в боевых действиях также принимают женщины.


Ивановские десантники ликвидировали группу ВСУ под Артемовском


Под Артемовском ликвидирована группировка войск противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака была произведена возле дороги на Часов Яр. Личный состав ВСУ, находящийся в укрытиях, ликвидирован с помощью FPV-дронов, уточнили в ведомстве.


Артиллеристы ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ под Купянском


Артиллеристы из группировки «Запад» уничтожили укрепленные позиции ВСУ под Купянском, сообщили в российском оборонном ведомстве. Для нанесения ударов по врагу артиллерийский состав использовал самоходные установки «Мста-С».

Пехота противника была уничтожена.

Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском


При взятии блиндажа ВСУ российские бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на командира штурмового отряда с позывным «Шустрый».

Собеседник издания рассказал, что в ходе разведки, бойцы «Ахмата» обнаружили недостроенный блиндаж, где укрывались четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались наемниками из Колумбии. В результате штурма три боевика ликвидированы, в том числе иностранные.


Последние новости СВО


Минувшей ночью ВС РФ нанесли серию ударов по Кривому Рогу, Николаеву, Одессе. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Южнее освобожденной российскими Марьинки, начались тяжелые бои за Новомихайловку. На окраинах действуют штурмовые подразделения.

Бои продолжаются на Херсонском направлении. Небо над Крынками за противником. При помощи ретрансляторов враг держит в воздухе большое количество ударных БПЛА и дронов-бомбардировщиков.

На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ
На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ

Российским бойцам удалось отразить атаку врага на Запорожском фронте в районе Работино. Также ВСУ попытались атаковать на Артемовском направлении, однако успеха не достиг.

Тактические успехи имеют ВС РФ у Богдановки.
Оборона противника проломлена в Серебрянском лесничестве. ВС РФ начали выравнивание фронта после кровопролитных боев.

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ВСУ бросают женщин в составе ДШБ на Купянское направление
Марочко: в ДШБ ВСУ под Купянском есть женщины
26 декабря 2023, 08:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ бросают все силы 95-й ДШБ, в составе которой присутствуют украинские женщины, на Купянское направление. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В район Синьковки с Житомира спешно перебрасывают резервы 95 десантно-штурмовой бригады ВФУ. Данные военнослужащие в большинстве случаев не имеют боевого опыта и навыков обращения с оружием», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что по прибытии бойцов ВСУ в Чугуев, им изменили штатно-должностной список, выдали дополнительный боекомплект и отправили на линию соприкосновения под Купянск в качестве штурмовиков. Марочко уточнил, что в составе взвода присутствуют украинские женщины.

Ранее Марочко также сообщал, что Медики, которые входят во врачебно-консультационные комиссии при ВСУ, признают годными к службе инвалидов, получивших увечья в ходе боевых действий.

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В Раде заявили о нехватке денег на масштабную мобилизацию на Украине
Депутат Рады: бюджет Украины не имеет денег на мобилизацию 500 тысяч человек
26 декабря 2023, 08:09

Фото: iStock/Oleksander Bontei

У Украины нет денег для того, чтобы мобилизовать еще 500 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Думаю, господин президент немного ошибся, не полмиллиарда (гривен нужно на мобилизацию 500 тысяч человек -ред.), а больше, если по тем цифрам, которые у нас. У нас таких денег нет, очевидно», - сказал Железняк. в комментарии YouTube-каналу издания «Украинская правда».

Он отметил, что в следующем году украинский оборонный бюджет на 300 млрд гривен меньше, чем в текущем. По словам Железняка, только Норвегия разрешила пускать переданные средства на военные нужды, при этом он уверен, что все остальные союзники деньги на мобилизацию не выделят.

Напомним, накануне глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что командование Вооруженных сил Украины запросило призвать на фронт еще 500 тысяч военнослужащих. Он заявил, что 25 декабря, правительство должно было внести законопроект о мобилизации, но этого не случилось. Как сказал Арахамия, Кабмин еще не закончил свою часть работы над документом.

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Минобороны Британии: Первые шесть украинских пилотов прошли обучение на F-16
26 декабря 2023, 08:01

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Первая партия украинских пилотов завершила базовые подготовительные курсы в Великобритании. Сейчас они уже приступили к лётной практике на истребителях F-16 в Дании.
По сообщению пресс-службы британского министерства обороны, в настоящее время к обучению уже приступила вторая группа из десяти лётчиков. По сообщению ведомства, курс включает в себя также изучение английского языка с уклоном в профессиональный запас и авиационную медицину. Кроме того, пилоты с инструкторами тренировались на центрифугах и тренажёрах для освоения базовых навыков эксплуатации F-16.

В августе Соединённые Штаты одобрили поставку самолётов из Дании и Нидерландов. Эти две страны вместе с США также занимаются обучением украинских пилотов. После начального обучения они будут проходить в этих странах лётную практику на F-16.

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Ивановские десантники ликвидировали группу ВСУ под Артемовском
МО: десантники уничтожили группу ВСУ у дороги на Часов Яр FPV-дронами
26 декабря 2023, 07:48

Фото: iStock/Diy1

Ивановские десантники «Южной» группировки войск с помощью FPV-дронов ликвидировали личный состав ВСУ в укрытиях у дороги на Часов Яр под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель – блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска у дороги на Часов Яр», — рассказали в оборонном ведомстве.

Оператор FPV-дрона нанес несколько ударов по украинским военным, которые прятались в укрытии, ликвидировав часть из них. При этом уцелевшие попытались сбежать и укрыться у разбитой военной технике, стоящей вдоль дороги на Часов Яр. Сейчас она контролируется украинскими боевиками. Однако российские военные ВДВ смогли уничтожить уцелевших бойцов ВСУ еще двумя FPV-дронами.

По сообщению Минобороны, всего в данной операции было ликвидировано до двух отделений пехоты ВСУ.

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На Украине заговорили об отступлении ВСУ из-за решения Путина
Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство БПЛА
26 декабря 2023, 07:15

Фото: iStock/vadimrysev

Российский лидер Владимир Путин держит под личным контролем производство БПЛА для СВО, в отличие от украинских властей. И ВСУ придется отступить, если Киев не наладит производство собственных дронов. Такое заявление сделала директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская, передает местный канал «Украинская правда».
«У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов"», — призналась Берлинская.
Она пояснила, что эти БПЛА являются самыми эффективными аппаратами, работающими по типу барражирующего боеприпаса.

По ее словам, большая часть вооружения Украины уничтожена именно российскими ударными дронами. Таким образом, по словам Берлинской, ВСУ придется отступить в случае, если Украина не начнет развивать производство собственных дронов.

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#вооружения
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Разведчик ВСУ назвал новую проблему Украины
Разведчик ВСУ: Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки военных
26 декабря 2023, 06:13

Фото: istock / Olena_Z

Разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины под позывным «Оладушек» выразил опасения относительно перспектив победы своей страны, указав на проблемы с подготовкой и физической формой мобилизованных. В интервью изданию «Бутусов ПЛЮС» он отметил, что недостаточно молодежи в рядах для успешных операций.
«Нам нужна молодая кровь. Я понимаю важность сохранения генофонда, но для победы необходимо, чтобы молодое поколение было подготовленным, в то время как более возрастные берут на себя другие задачи. Но такими темпами нам будет сложно достичь победы», — подчеркнул он.
Он также обратил внимание на ухудшающееся качество резерва. По его словам, в воинских подразделениях принимаются люди с проблемами со здоровьем, а травмированные солдаты, которые ранее были эффективными, сейчас испытывают трудности при выполнении боевых задач.

Ранее пленный украинский военнослужащий Олег Белоусов сообщил, что ежемесячно 15-20 солдат дезертируют из украинских воинских частей, составляющих ротный уровень. Он упомянул, что боец может избежать отправки на передовую за вознаграждение в 1000 гривен.

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Артиллеристы ВС РФ расчетом САУ «Мста-С» уничтожили укрепления ВСУ под Купянском
САУ «Мста-С» ВС РФ ликвидировал укрепленные позиции ВСУ на купянском направлении
26 декабря 2023, 05:53

Фото: istockphoto/aapsky

Артиллерийский состав военнослужащих из группировки «Запад» Вооруженных сил России, оперирующих самоходными артиллерийскими установками «Мста-С», уничтожил укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщило Министерство Обороны России, передает ТАСС.
Представители российского оборонного ведомства подчеркнули, что военнослужащие гаубичного дивизиона, оперирующие САУ «Мста-С», провели обстрел замаскированных позиций противника, в том числе живой силы, используя беглый огонь из своих самоходных артиллерийских установок.

Для подтверждения поражения целей, операторы использовали записи с беспилотных летательных аппаратов. В этот раз цели были поражены на расстоянии 17,5 километра от артиллерийской позиции, в результате чего пострадала пехота противника, находившаяся в защищенных укреплениях.

Командир орудия, известный под позывным «Шайба», подчеркнул, что после каждого выстрела позицию приходится менять, чтобы избежать ответных ударов противника. Он также отметил, что артиллерийская работа происходит ежедневно, требуя постоянного перемещения и подготовки.

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