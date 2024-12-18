В Кремле рассказали о реакции Путина на гибель Кириллова

Игорь Кириллов (Фото: Минобороны РФ)
Глава государства Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью генерала Игоря Кириллова, рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Естественно, все глубоко соболезнуют, и президент соболезнует в этой связи», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос.Теракт против генерала Кириллова произошел накануне, 17 декабря. По версии следователей, неизвестный поставил электросамокат со взрывчаткой у подъезда ЖК, где жил погибший. Выдвигалось несколько версий произошедшего. В настоящее время подозреваемые задержаны, названа сумма, которую обещали исполнителям теракта.
Игорь Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты. В своих докладах он предъявлял доказательства использования химоружия боевиками ВСУ.
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Никита Кротов