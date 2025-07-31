Кадыров заявил о врагах и предупредил: «Победа не за горами»!
Рамзан Кадыров в Telegram заявил, что враги не сломят Россию, а победа близка
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональный пост о противниках России, заявив, что несмотря на их планы, победа уже «не за горами».
«Мы рождены, чтобы стоять — плечом к плечу, за своих, за землю, за истину», — написал Кадыров. Он подчеркнул, что россиян невозможно сломить не из-за неуязвимости, а из-за отказа отступать. Глава Чечни заявил, что российский народ рожден стоять плечом к плечу за своих, и добавил: «И сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами».
Кадыров также отметил, что сейчас не время смеяться, так как враг строит планы, плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он описал россиян как ставших хладнокровными, молчаливыми, собранными. В завершение Кадыров написал о себе: «Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю».