Кадыров заявил о врагах и предупредил: «Победа не за горами»!

31 июля 2025, 01:54

Рамзан Кадыров в Telegram заявил, что враги не сломят Россию, а победа близка

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале эмоциональный пост о противниках России, заявив, что несмотря на их планы, победа уже «не за горами».







«Мы рождены, чтобы стоять — плечом к плечу, за своих, за землю, за истину», — написал Кадыров. Он подчеркнул, что россиян невозможно сломить не из-за неуязвимости, а из-за отказа отступать. Глава Чечни заявил, что российский народ рожден стоять плечом к плечу за своих, и добавил: «И сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами».