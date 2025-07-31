МИД РФ обвинил ВСУ в издевательствах над мирными жителями Часова Яра

31 июля 2025, 19:05

Посол Мирошник: боевики ВСУ издевались над мирными жителями Часова Яра

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ издевались над мирными жителями освобождённого в четверг города Часов Яр. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, слова которого приводит РИА Новости.