МИД РФ обвинил ВСУ в издевательствах над мирными жителями Часова Яра
Боевики ВСУ издевались над мирными жителями освобождённого в четверг города Часов Яр. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, слова которого приводит РИА Новости.
Дипломат отметил, что Часов Яр является ещё одной точкой напряжения, откуда приходят сообщения с подтверждёнными фактами и показаниями пострадавших мирных жителей, в подавляющем большинстве граждан Украины, об издевательствах со стороны украинских военнослужащих над гражданским населением.
Мирошник подчеркнул, что бойцы ВСУ либо насильно эвакуировали жителей вглубь страны, либо проводили зачистку населения перед тем как покинуть город.
Также российская сторона располагает сведениями о расстрелах украинскими боевиками жителей Часова Яра, которые пытались самостоятельно покинуть город, об использовании гражданского населения в качестве живого щита, уничтожении мирного населения через поджоги и минирование сооружений, в которых оставались люди.
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