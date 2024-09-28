Фото: Минобороны РФ
Российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области. Об этом сообщил 28 сентября представитель сопротивления Сергей Лебедев.
«Сообщают, что в Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», — цитирует Лебедева ТАСС.
Сопротивление уточняет, что в санатории в Белгород-Днестровского района в основном базировались иностранные наемники ВСУ.
Ранее силовики блокировали группировку украинских войск в Угледаре. Единственный путь отступления для боевиков ВСУ находится под полным огневым контролем. ВС РФ продолжают освобождать Угледар. Одновременно российские военные из установки «Искандер» уничтожили склады боеприпасов противника на территории «Южмаша» в Днепропетровской области.
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Лия Мурадьян