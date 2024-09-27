Иностранные наёмники ВСУ убили девушку в Курской области за её слова о фашистах

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Иностранные наёмники, вторгшиеся в составе ВСУ на территорию Курской области, расстреляли 23-летнюю девушку. Причиной казни стали её слова: «Вы хуже фашистов!».
Об этом рассказала корреспонденту издания NEWS.ru жительница Курской области медсестра Наталья, которая оказывает помощь беженцам в Рыльске. Ей самой о случившемся рассказала подруга убитой девушки, которая сумела эвакуироваться. Расстреляли смелую курянку, бросившую обвинение в фашизме в лицо захватчикам, наёмники из Польши и Грузии. Местные жители узнали их по характерной речи.
Наталья сообщила, что жители Кореневского района области часто рассказывали ей о жестокости иностранных наёмников в рядах ВСУ. По словам эвакуированных, в первые дни атак на приграничье в их сёла въезжали танки и стреляли прямо по жилым домам.
Люди рассказывали, что украинцы давали жителям возможность уйти и даже поторапливали: «Уходите скорее, а то за нами идут поляки и грузины, будет зачистка». Наталья вспоминает, что жители приграничных районов рассказывали страшные вещи о зверствах наёмников, о том, как они расстреливали и резали людей.
Читайте также:
Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область
Россиянка опознала насильника во французском наемнике ВСУ
СК завел дело на наемника ВСУ из Грузии за преступления в Курской области
Наталья сообщила, что жители Кореневского района области часто рассказывали ей о жестокости иностранных наёмников в рядах ВСУ. По словам эвакуированных, в первые дни атак на приграничье в их сёла въезжали танки и стреляли прямо по жилым домам.
Люди рассказывали, что украинцы давали жителям возможность уйти и даже поторапливали: «Уходите скорее, а то за нами идут поляки и грузины, будет зачистка». Наталья вспоминает, что жители приграничных районов рассказывали страшные вещи о зверствах наёмников, о том, как они расстреливали и резали людей.
Читайте также:
Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область
Россиянка опознала насильника во французском наемнике ВСУ
СК завел дело на наемника ВСУ из Грузии за преступления в Курской области
Александр Бойцов