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Наступление под Суджей, бои в Курской области, удар по пункту ВСУ в Херсоне: последние новости СВО

Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

В зоне СВО продолжаются интенсивные боевые действия: российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям. Значительные успехи были достигнуты в районах Курахово, Запорожья и Покровска, где ВС РФ укрепляют свои позиции и атакуют опорные пункты ВСУ. Об обстановке в Курской области и на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


Группировка «Север» осуществляет наступление в южной части Суджанского района. Противник уже не предпринимает контратак. За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери свыше 300 человек, а также утратили технику, включая израильскую радиолокационную станцию RADA. Десять украинских военнослужащих погибли при попытке пересечь границу и прорваться к Новому Пути.



В настоящее время Киев продолжает перебрасывать новые подразделения и западную технику в этот регион. Американское издание Military Watch Magazine обратила внимание на трофей российских войск — немецкий танк Leopard 2A6. В районе населённого пункта Кремяное успешно отражена контратака украинских сил. Уничтожено семь солдат ВСУ, а также две боевые машины.

Донецкое направление


В Донецкой Народной Республике официально подтверждено освобождение Ясной Поляны. Противник покидает Кураховку и село Волченка. Бои продолжаются севернее Богоявленки, у Трудового, что является частью операции по окружению и дальнейшему освобождению Курахова.

Часовоярское направление



В районе Часова Яра российские штурмовики стремятся захватить высоты, что позволит им полностью контролировать маршрут снабжения украинского гарнизона. Продвижение российских вооруженных сил к Покровску (Красноармейску) вынуждает украинские власти начать процесс закрытия города.

Фото: istockphoto/vadimrysev

Херсонское направление


На Херсонском направлении за последние сутки были уничтожены несколько лодок с украинскими военнослужащими. В районе Голой Пристани российские войска ликвидировали катер с десантом, а в Херсоне был уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.

В то же время зафиксировано 50 обстрелов со стороны противника по селам на левом берегу Днепра, в результате чего в Днепрянах сгорел дом, погиб мирный житель.

Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои. К северу от Работино российские силы уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Авиация активно наносит удары по антеннам и пунктам связи в районе Малой Токмачки с использованием авиабомб ФАБ.

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении идут бои за Терны, где штурмовые отряды уничтожают опорные пункты противника. В результате боевых действий была подбита французская самоходная артиллерийская установка «CAESAR».

Купянское направление


На Купянском фронте российские войска продолжают развивать успех в районе Кругляковки, продвигаясь на юг в сторону Загрызовки. Упорные бои также идут к северу от этого района, вблизи Колесниковки, где зафиксированы активные боевые действия в районе Синьковки. Подтверждена информация о столкновениях за Первомайское, но пока неизвестно, удалось ли российским подразделениям закрепиться в селе.

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БПЛА ВСУ атаковал нефтебазу в Ставропольском крае
01 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью 83 украинских дрона атаковали несколько регионов России. 36 БПЛА сбили в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму.

В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены два жилых дома. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков. По его словам, Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. По предварительным данным, никто не пострадал.

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#всу
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Зеленский отвлекает внимание от проблем на Украине выдумками о солдатах КНДР
Христофору: Зеленский пытается отвлечь внимание выдумками о солдатах КНДР
01 ноября 2024, 09:50

Кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что заявления Владимира Зеленского о северокорейских войсках в РФ служат попыткой отвлечь общественность от реальных проблем, с которыми сталкивается Украина. Об этом он написал в соцсети Х.
Христофору считает, что подобные высказывания выглядят «жалкими и жестокими» на фоне текущих неудач украинских войск в Донбассе. Он отметил, что Зеленский пытается мобилизовать дополнительные 160 000 человек, что свидетельствует о серьезных трудностях на фронте.

Журналист также указал на то, что история о «северокорейских солдатах» могла быть придумана для того, чтобы отвлечь внимание от больших объемов финансовой помощи, поступающей на Украину.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, как боевики ВСУ под Курском маскируют кассетные боеприпасы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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Стало известно, как боевики ВСУ под Курском маскируют кассетные боеприпасы
Сапер рассказал о заминированных ВСУ рюкзаках и пачках сигарет в Курской области
01 ноября 2024, 09:31

Фото: istock/N-sky

Заместитель командира инженерно-саперной роты с позывным Гидрач заявил, что боевики ВСУ в Курской области маскируют кассетные боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет. Об этом информирует РИА Новости.
Гидрач сообщил на видео, предоставленном Минобороны России, что противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать их под предметы интерьера, такие как рюкзаки, оружие и даже пачки сигарет. Он отметил, что работы много и противник не останавливается ни перед какими ухищрениями. Также военный добавил, что их команда не стоит на месте и продолжает разминировать все ухищрения противника.

Инженерные подразделения группировки войск «Север» проводят разминирование освобожденной территории в Курской области. Саперы обследуют дороги, дома и поля на наличие взрывоопасных предметов, мин-ловушек и фугасов. Специалисты используют миноискатели и щупы для выявления мин ВСУ. Обнаруженные опасные объекты уничтожаются на месте или вывозятся на полигон.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#сво
#всу
#вс рф
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В Крыму сообщили, будет ли конфликт на Украине разрешен к концу 2024 года
Константинов: предпосылок для завершения конфликта на Украине к концу года нет
01 ноября 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что конфликт на Украине может быть разрешен к концу 2024 года. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что цели специальной военной операции пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Константинов выразил мнение, что до конца 2024 года военные действия точно не завершатся, добавив, что следует наблюдать за развитием событий и прилагать усилия для достижения победы.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#конфликт
#бпла
#сво
#всу
#вс рф
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«‎Ночь выдалась непростой»: В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома
Губернатор: в Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома
01 ноября 2024, 08:36

Фото: istockphoto/SergeyToronto

В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены два жилых дома. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Андрей Клычков.
«Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра», — написал он.

Губернатор отметил, что количество сбитых вражеских БПЛА уточняется. Клычков добавил, что были повреждены два жилых дома. По его словам, на месте работают оперативные службы, которые проводят все необходимые действия. К счастью, никто не пострадал. Он пояснил, что информировать граждан о ходе проверок будет оперативно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее появилась информация, что в течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#лидер
#сво
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В течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА
Смирнов: в небе над Курской областью вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА
01 ноября 2024, 08:24

Фото: istock/Diy13

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В промежуток с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолетного типа», — пояснил он.

Помимо этого, губернатор Курской области Алексей Смирнов выразил благодарность российским бойцам ПВО.

Ранее стало известно, что группа из 83 беспилотников ВСУ нарушила воздушное пространство России. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса.

В российском лесу обнаружили шесть западных суббоеприпасов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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Пленный: Взятые в ВСУ осуждённые выплачивают деньги в «общак» колонии
Пленный: Взятые в ВСУ осуждённые платят деньги на содержание зэков в колонии
01 ноября 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Осуждённые одной из колоний в Харьковской области, подписавшие контракт с ВСУ, с каждой выплаты перечисляют деньги на содержание заключённых в колонии. Вносят долю в так называемый «общак».
Об этом РИА Новости сообщил бывший заключённый, пленный военнослужащий 58-й отдельной бригады ВСУ Максим Мусиец. По его словам, с каждой группой мобилизованных зэков на передовую отправляется «смотрящий», который следит за регулярностью и своевременностью переводов денег в эту «кассу взаимопомощи» блатного мира.

«С нами тоже поехал один деятель из «блатных», Бродяга у него позывной. В первый же день на передовой собрал нас в лесополосе и сказал, что с каждой зарплаты надо будет пять тысяч гривен сдавать ему, а он их в лагерь отправит», — вспоминал пленный.

Он также рассказал, что набор в ВСУ в колонии проходил в два этапа. Сначала записались около 30 человек. Затем воровская верхушка лагеря угрозами и побоями вынудила заключить контракт ещё около сотни зэков, из которых была собрана целая рота, которая затем в полном составе отдавала часть выплат в «общак».

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#контракт
#лагерь
#всу
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Группа из 83 беспилотников ВСУ нарушила воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией РФ 83 БПЛА ВСУ
01 ноября 2024, 08:05

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 83 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать шесть вражеских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Курской области, 20 – над территорией Брянской области, 8 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Орловской области, три – над территорией Белгородской области. Помимо этого, 12 БПЛА врага были уничтожены над территорией Республики Крым.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что десантники ВС РФ взяли под контроль дамбу под Курском. Сообщается, что занятие этих позиций является оперативно-тактическим успехом, который открывает возможности для дальнейшего развития наступления ВС РФ.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров прокомментировал военно-техническое сотрудничество Турции и Украины
Лавров: военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение
01 ноября 2024, 07:49

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью турецкой газете Hurriyet Лавров отметил, что турецкое оружие используется ВСУ для атак на российских военных и мирных граждан, что вызывает противоречия с намерениями Турции выступить посредником в конфликте.

Лавров подчеркнул, что Москва ценит усилия Турции, которая в прошлом предоставила площадку для переговоров между Россией и Украиной и способствовала заключению «зерновой сделки». Однако он указал, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины конфликта, такие как расширение НАТО на восток и нарушение прав русскоязычных жителей Украины.

«На данный момент мир в планы наших противников не входит. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область», — отметил он.

Лавров добавил, что указ президента Зеленского о запрете переговоров с Москвой делает посреднические усилия, включая усилия Турции, маловероятными для успеха.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

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#вс рф
#лавров
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