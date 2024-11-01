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В зоне СВО продолжаются интенсивные боевые действия: российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям. Значительные успехи были достигнуты в районах Курахово, Запорожья и Покровска, где ВС РФ укрепляют свои позиции и атакуют опорные пункты ВСУ. Об обстановке в Курской области и на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
Группировка «Север» осуществляет наступление в южной части Суджанского района. Противник уже не предпринимает контратак. За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери свыше 300 человек, а также утратили технику, включая израильскую радиолокационную станцию RADA. Десять украинских военнослужащих погибли при попытке пересечь границу и прорваться к Новому Пути.
В настоящее время Киев продолжает перебрасывать новые подразделения и западную технику в этот регион. Американское издание Military Watch Magazine обратила внимание на трофей российских войск — немецкий танк Leopard 2A6. В районе населённого пункта Кремяное успешно отражена контратака украинских сил. Уничтожено семь солдат ВСУ, а также две боевые машины.
Донецкое направление
В Донецкой Народной Республике официально подтверждено освобождение Ясной Поляны. Противник покидает Кураховку и село Волченка. Бои продолжаются севернее Богоявленки, у Трудового, что является частью операции по окружению и дальнейшему освобождению Курахова.
Часовоярское направление
В районе Часова Яра российские штурмовики стремятся захватить высоты, что позволит им полностью контролировать маршрут снабжения украинского гарнизона. Продвижение российских вооруженных сил к Покровску (Красноармейску) вынуждает украинские власти начать процесс закрытия города.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении за последние сутки были уничтожены несколько лодок с украинскими военнослужащими. В районе Голой Пристани российские войска ликвидировали катер с десантом, а в Херсоне был уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.
В то же время зафиксировано 50 обстрелов со стороны противника по селам на левом берегу Днепра, в результате чего в Днепрянах сгорел дом, погиб мирный житель.
Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои. К северу от Работино российские силы уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Авиация активно наносит удары по антеннам и пунктам связи в районе Малой Токмачки с использованием авиабомб ФАБ.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении идут бои за Терны, где штурмовые отряды уничтожают опорные пункты противника. В результате боевых действий была подбита французская самоходная артиллерийская установка «CAESAR».
Купянское направление
На Купянском фронте российские войска продолжают развивать успех в районе Кругляковки, продвигаясь на юг в сторону Загрызовки. Упорные бои также идут к северу от этого района, вблизи Колесниковки, где зафиксированы активные боевые действия в районе Синьковки. Подтверждена информация о столкновениях за Первомайское, но пока неизвестно, удалось ли российским подразделениям закрепиться в селе.
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