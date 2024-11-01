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МО РФ: Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев и подбил из гранатомёта БМП ВСУ

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Рядовой Денис Пирогов оказал помощь 12-ти раненым сослуживцами и помог организовать их эвакуацию с поля боя. Прикрывая машину, на которой увозили бойцов, он подбил из ручного гранатомёта боевую машину пехоты (БМП) ВСУ.


Об этом рассказали в министерстве обороны России. В ведомстве отметили мужество и героизм российского солдата, чьи действия не только помогли спасти жизни сослуживцев, но и способствовали отражению контратаки противника. Имея право и возможность покинуть поле боя вместе с товарищами, Пирогов остался и метким выстрелом уничтожил вражескую технику, отметили в Минобороны.

В пресс-службе министерства также рассказали о похожем случае с рядовым Максимом Кирилиным. Батальонно-тактическая группа, в которой он служит, освобождала населённый пункт. Боец получил приказ прикрыть отход эвакуационной группы. Выполняя задачу, он вступил в бой с превосходящими силами противника и лично уничтожил до десяти солдат противника из стрелкового оружия.

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#минобороны
#солдат
#всу
#эвакуация
Боец ВС РФ рассказал о первых днях СВО и операции под Киевом
01 ноября 2024, 11:09

Фото: iStock/zim286

Боец псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, младший сержант Артем Ковалев, рассказал, что в первые дни СВО не дошел до Киева всего 15 километров. Его рассказ приводит Минобороны России, опубликовавшее пост Telegram-канала «Герои спецоперации Z».
Мужчина попал на Украину после учений в Белоруссии в 2022 году.

«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины. С самого начала (СВО – ред.) был на территории Украины», — рассказал военнослужащий.

По его словам, местные жители радостно встречали российских военных, угощали их сигаретами и едой и постоянно благодарили, за то, что они пришли.

За проведение операции под Киевом Ковалев получил первую награду — медаль «За отвагу». Вторую медаль он получил за то, что смог вывезти раненых к медикам. Сам он тогда тоже получил ранение.

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#сво
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В ВСУ требуют уволить Сырского
Экс-офицер ВСУ Грин призвал Зеленского уволить Сырского
01 ноября 2024, 10:52

Владимиру Зеленскому стоит отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Так считает бывший капитан украинской армии с псевдонимом Арти Грин.
«Все в руках верховного главнокомандующего, нужна политическая воля. Сырский должен быть снят, на его место должен быть поставлен главнокомандующий, который имеет позитивный практический опыт командования соединениями или даже бригадами», — заявил Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По его словам, если Сырского не снять с должности, то ВСУ и дальше продолжат отступать и нести массовые человеческие потери.

Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая писала, что Сырский переводит авиатехников в пехотинцы, чтобы летчики сами готовили себе самолеты. Безуглая добавила, что в Генштабе украинских войск решили перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотинцы.

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#вс рф
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Стало известно, что ВС РФ нанесли удар по производству БПЛА в Одессе
Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе в Одессе по производству БПЛА
01 ноября 2024, 10:32

Фото: iStock/Multipedia

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по производству БПЛА в Одессе. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Прилетело по производству БПЛА. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный», — поделился Лебедев.

Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

Ранее стало известно, что Зеленский отвлекает внимание от проблем на Украине выдумками о солдатах КНДР. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
#одесса
#сво
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БПЛА ВСУ атаковал нефтебазу в Ставропольском крае
01 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью 83 украинских дрона атаковали несколько регионов России. 36 БПЛА сбили в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму.

В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены два жилых дома. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков. По его словам, Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. По предварительным данным, никто не пострадал.

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#дома
#всу
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Зеленский отвлекает внимание от проблем на Украине выдумками о солдатах КНДР
Христофору: Зеленский пытается отвлечь внимание выдумками о солдатах КНДР
01 ноября 2024, 09:50

Кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что заявления Владимира Зеленского о северокорейских войсках в РФ служат попыткой отвлечь общественность от реальных проблем, с которыми сталкивается Украина. Об этом он написал в соцсети Х.
Христофору считает, что подобные высказывания выглядят «жалкими и жестокими» на фоне текущих неудач украинских войск в Донбассе. Он отметил, что Зеленский пытается мобилизовать дополнительные 160 000 человек, что свидетельствует о серьезных трудностях на фронте.

Журналист также указал на то, что история о «северокорейских солдатах» могла быть придумана для того, чтобы отвлечь внимание от больших объемов финансовой помощи, поступающей на Украину.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, как боевики ВСУ под Курском маскируют кассетные боеприпасы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#бпла
#сво
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Наступление под Суджей, бои в Курской области, удар по пункту ВСУ в Херсоне: последние новости СВО
01 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/SergeyVButorin

В зоне СВО продолжаются интенсивные боевые действия: российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям. Значительные успехи были достигнуты в районах Курахово, Запорожья и Покровска, где ВС РФ укрепляют свои позиции и атакуют опорные пункты ВСУ. Об обстановке в Курской области и на других участках фронта расскажет «Радио 1».

Курская область


Группировка «Север» осуществляет наступление в южной части Суджанского района. Противник уже не предпринимает контратак. За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери свыше 300 человек, а также утратили технику, включая израильскую радиолокационную станцию RADA. Десять украинских военнослужащих погибли при попытке пересечь границу и прорваться к Новому Пути.

В настоящее время Киев продолжает перебрасывать новые подразделения и западную технику в этот регион. Американское издание Military Watch Magazine обратила внимание на трофей российских войск — немецкий танк Leopard 2A6. В районе населённого пункта Кремяное успешно отражена контратака украинских сил. Уничтожено семь солдат ВСУ, а также две боевые машины.

Донецкое направление


В Донецкой Народной Республике официально подтверждено освобождение Ясной Поляны. Противник покидает Кураховку и село Волченка. Бои продолжаются севернее Богоявленки, у Трудового, что является частью операции по окружению и дальнейшему освобождению Курахова.

Часовоярское направление


В районе Часова Яра российские штурмовики стремятся захватить высоты, что позволит им полностью контролировать маршрут снабжения украинского гарнизона. Продвижение российских вооруженных сил к Покровску (Красноармейску) вынуждает украинские власти начать процесс закрытия города.


Фото: istockphoto/vadimrysev

Херсонское направление


На Херсонском направлении за последние сутки были уничтожены несколько лодок с украинскими военнослужащими. В районе Голой Пристани российские войска ликвидировали катер с десантом, а в Херсоне был уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.

В то же время зафиксировано 50 обстрелов со стороны противника по селам на левом берегу Днепра, в результате чего в Днепрянах сгорел дом, погиб мирный житель.


Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои. К северу от Работино российские силы уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Авиация активно наносит удары по антеннам и пунктам связи в районе Малой Токмачки с использованием авиабомб ФАБ.

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении идут бои за Терны, где штурмовые отряды уничтожают опорные пункты противника. В результате боевых действий была подбита французская самоходная артиллерийская установка «CAESAR».

Купянское направление


На Купянском фронте российские войска продолжают развивать успех в районе Кругляковки, продвигаясь на юг в сторону Загрызовки. Упорные бои также идут к северу от этого района, вблизи Колесниковки, где зафиксированы активные боевые действия в районе Синьковки. Подтверждена информация о столкновениях за Первомайское, но пока неизвестно, удалось ли российским подразделениям закрепиться в селе.

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Стало известно, как боевики ВСУ под Курском маскируют кассетные боеприпасы
Сапер рассказал о заминированных ВСУ рюкзаках и пачках сигарет в Курской области
01 ноября 2024, 09:31

Фото: istock/N-sky

Заместитель командира инженерно-саперной роты с позывным Гидрач заявил, что боевики ВСУ в Курской области маскируют кассетные боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет. Об этом информирует РИА Новости.
Гидрач сообщил на видео, предоставленном Минобороны России, что противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать их под предметы интерьера, такие как рюкзаки, оружие и даже пачки сигарет. Он отметил, что работы много и противник не останавливается ни перед какими ухищрениями. Также военный добавил, что их команда не стоит на месте и продолжает разминировать все ухищрения противника.

Инженерные подразделения группировки войск «Север» проводят разминирование освобожденной территории в Курской области. Саперы обследуют дороги, дома и поля на наличие взрывоопасных предметов, мин-ловушек и фугасов. Специалисты используют миноискатели и щупы для выявления мин ВСУ. Обнаруженные опасные объекты уничтожаются на месте или вывозятся на полигон.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#сво
#всу
#вс рф
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Константинов: предпосылок для завершения конфликта на Украине к концу года нет
01 ноября 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в настоящее время нет оснований полагать, что конфликт на Украине может быть разрешен к концу 2024 года. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что цели специальной военной операции пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Константинов выразил мнение, что до конца 2024 года военные действия точно не завершатся, добавив, что следует наблюдать за развитием событий и прилагать усилия для достижения победы.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#военные
#конфликт
#бпла
#сво
#всу
#вс рф
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«‎Ночь выдалась непростой»: В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома
Губернатор: в Орловской области при атаке БПЛА повреждены два жилых дома
01 ноября 2024, 08:36

Фото: istockphoto/SergeyToronto

В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены два жилых дома. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Андрей Клычков.
«Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра», — написал он.

Губернатор отметил, что количество сбитых вражеских БПЛА уточняется. Клычков добавил, что были повреждены два жилых дома. По его словам, на месте работают оперативные службы, которые проводят все необходимые действия. К счастью, никто не пострадал. Он пояснил, что информировать граждан о ходе проверок будет оперативно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее появилась информация, что в течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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#сво
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