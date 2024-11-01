МО РФ: Рядовой Пирогов спас 12 сослуживцев и подбил из гранатомёта БМП ВСУ

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Рядовой Денис Пирогов оказал помощь 12-ти раненым сослуживцами и помог организовать их эвакуацию с поля боя. Прикрывая машину, на которой увозили бойцов, он подбил из ручного гранатомёта боевую машину пехоты (БМП) ВСУ.
Об этом рассказали в министерстве обороны России. В ведомстве отметили мужество и героизм российского солдата, чьи действия не только помогли спасти жизни сослуживцев, но и способствовали отражению контратаки противника. Имея право и возможность покинуть поле боя вместе с товарищами, Пирогов остался и метким выстрелом уничтожил вражескую технику, отметили в Минобороны.
В пресс-службе министерства также рассказали о похожем случае с рядовым Максимом Кирилиным. Батальонно-тактическая группа, в которой он служит, освобождала населённый пункт. Боец получил приказ прикрыть отход эвакуационной группы. Выполняя задачу, он вступил в бой с превосходящими силами противника и лично уничтожил до десяти солдат противника из стрелкового оружия.
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Александр Бойцов