Бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших наемников в начале СВО

28 мая 2025, 07:55

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по делу 54-летнего гражданина Бельгии Жака Мартина, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обвинения касаются наемничества, Верховный суд ДНР рассмотрит дело заочно. Об этом пишет РИА Новости.