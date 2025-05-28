Бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших наемников в начале СВО
Прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по делу 54-летнего гражданина Бельгии Жака Мартина, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обвинения касаются наемничества, Верховный суд ДНР рассмотрит дело заочно. Об этом пишет РИА Новости.
Жак Мартин ранее делился в социальных сетях коллажем с фотографиями своих «братьев и сестёр по оружию», в котором содержится более 100 изображений иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях. Пост был опубликован в ноябре 2022 года и вызвал широкий резонанс.
Согласно данным РИА Новости, среди погибших наемников, упомянутых в публикации Мартина, большинство составляют граждане Грузии. Также в списке есть несколько бойцов из США, Бразилии, Великобритании, Германии и других стран.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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