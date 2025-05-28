Беспилотники ВСУ ударили по технопарку «Элма» в Зеленограде
Украинские беспилотники атаковали здание технопарка «Элма» в Зеленограде. Об этом сообщает Shot.
«Здание технопарка «Элма» пострадало в результате атаки украинских БПЛА по Зеленограду. Полностью выгорел припаркованный рядом автомобиль на площади — 6 квадратов», — передает telegram-канал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об атаке украиснких дронов на Зеленоград. К тому же появилось видео уничтожения дрона ВСУ в небе над городом. На кадрах запечатлен звук взрыва БПЛА после падения. При этом столица тоже подверглась атаке беспилотников. На данный момент известно о порядка 30 дронах, которые попытались ударить по городу.