В аэропортах Внуково и Жуковский ограничили прием и выпуск воздушных судов

28 мая 2025, 07:13

Фото: iStock/Sitikka

В связи с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Жуковский введены временные ограничения на их прием и выпуск. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.