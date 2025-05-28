В аэропортах Внуково и Жуковский ограничили прием и выпуск воздушных судов
В связи с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково и Жуковский введены временные ограничения на их прием и выпуск. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
Ранее аналогичные меры были применены в аэропортах Калуга и Домодедово. Позднее ограничения распространились на другие аэропорты, включая Владимир, Иваново, Кострому, Ярославль и Шереметьево.
Представители Росавиации подчеркивают, что данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов и минимизацию рисков для пассажиров и экипажей. Ожидается, что информация о восстановлении нормального режима работы аэропортов будет предоставлена дополнительно. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять расписание рейсов у авиакомпаний.
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