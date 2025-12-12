Бельгия признала неминуемость использования российских активов для Украины

12 декабря 2025, 00:38

Фото: istockphoto / Zerbor

«В какой-то момент» замороженные в Европе российские активы будут использованы для финансирования Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, чьи слова цитирует Reuters.