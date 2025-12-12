Бельгия признала неминуемость использования российских активов для Украины
«В какой-то момент» замороженные в Европе российские активы будут использованы для финансирования Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, чьи слова цитирует Reuters.
По его словам, Брюссель «не пойдет на безрассудные компромиссы», пока не будет достигнуто единогласное мнение по вопросу использования указанных средств.
Ранее бельгийские власти неоднократно отказывались конфисковать российские активы и подчеркивали необходимость распределения рисков среди всех стран Европейского Союза.
Основная часть замороженных активов России в Европе (€200 млрд ) хранится в депозитарии Euroclear. Бельгия выступает против идеи выделения «репарационного кредита» Украине за счет этих средств, так как не готова брать на себя риски в одиночку. Согласно данным Politico, план включает выделение €25 млрд российских активов со счетов частных банков стран еврозоны и €140 млрд из депозитария, где сосредоточено большинство этих активов.
