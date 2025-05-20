Бельгия сообщила о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия

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Бельгия выразила готовность отправить войска на Украину в составе «коалиции» желающих во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен перед встречей глав МИД и Минобороны Евросоюза.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Бельгия готова «начать действовать на украинской земле».
Ранее в этот день появилась информация, что Владимир Зеленский не намерен выводить свои войска из новых российских регионов. Он подчеркнул, что «выводить наши войска с наших территорий никто не будет». Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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Ранее в этот день появилась информация, что Владимир Зеленский не намерен выводить свои войска из новых российских регионов. Он подчеркнул, что «выводить наши войска с наших территорий никто не будет». Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
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Анастасия Чинкова