Бельгия сообщила о готовности отправить войска на Украину после заключения перемирия

Бельгия выразила готовность отправить войска на Украину в составе «коалиции» желающих во главе с Францией и Великобританией сразу после заключения перемирия. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен перед встречей глав МИД и Минобороны Евросоюза.