Трамп назвал Зеленского не самым легким в общении

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Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «не самым легким в общении» человеком. Такую характеристику он дал на брифинге накануне, 19 мая, после череды переговоров по конфликту на Украине.
«Зеленский — сильный парень, и не самый легкий в общении», — заявил Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.Также президент Соединенных Штатов добавил, что Киев, по его мнению, готов к перемирию и началу мирных переговоров. На вопрос представителей СМИ о том, достаточно ли Украина предпринимает усилий для прекращения огня, Трамп затруднился ответить и уточнил, что окончательные выводы может сделать только через пару недель.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что у него есть красная линия касательно усилий Штатов по урегулированию конфликта на Украине.
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Лидия Пономарева