ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической инфраструктуры
Российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по целям противника в 136 различных районах. В числе пораженных объектов оказались топливно-энергетические предприятия, задействованные в военных операциях, склады с боеприпасами и горючим, площадки для запуска и хранения беспилотников, а также места базирования украинских военных и иностранных наемников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
