Симоньян: происходящие в ЕС процессы похожи на симптомы бешенства
Происходящие в Европе процессы напоминают симптомы заражения бешенством. Такое заявление сделала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
По её словам, Европу «кондрючит» так, как будто она заболела бешенством. Симоньян напомнила, что бешенство является болезнью с летальным исходом без своевременного лечения.
«Они нас почему боятся? Потому что мы несём свет, а при бешенстве один из самых страшных симптомов — светобоязнь, а дальше уже водобоязнь и прочее», — приводит RT слова главреда.
Она добавила, что реакция Европы на дипломатические инициативы РФ и США по урегулированию конфликта на Украине связана с «завистью развалившихся империй к неразвалившейся».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Европа сама себя отстранила от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности, пишут argumenti.ru.
«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года. Европа точно так же провалила Минские договоренности и стамбульские договоренности», — отметил Лавров.
Он добавил, что участие Европы в мирных переговорах по Украине практически не обсуждалось.