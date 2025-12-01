01 декабря 2025, 18:54

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Происходящие в Европе процессы напоминают симптомы заражения бешенством. Такое заявление сделала главный редактор RT Маргарита Симоньян.





По её словам, Европу «кондрючит» так, как будто она заболела бешенством. Симоньян напомнила, что бешенство является болезнью с летальным исходом без своевременного лечения.





«Они нас почему боятся? Потому что мы несём свет, а при бешенстве один из самых страшных симптомов — светобоязнь, а дальше уже водобоязнь и прочее», — приводит RT слова главреда.

«Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года. Европа точно так же провалила Минские договоренности и стамбульские договоренности», — отметил Лавров.