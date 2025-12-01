Стало известно, на что надеется Украина, отказываясь подписывать мирный план США
Сенатор Климов: Киев не уступает США, так как надеется на поддержку Европы
Киев не уступает США на переговорах о мире с РФ, поскольку надеется на помощь европейских союзников. Так считает член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.
Напомним, 30 ноября во Флориде прошли переговоры между Украиной и США по мирному урегулированию конфликта с Россией. Известно, что окончательный проект сторонам согласовать так и не удалось.
«Команда киевских марионеток сейчас управляется кукловодами из Лондона и континентальной Европы, и все они работают на Демократическую партию США, то есть на врагов Трампа внутри самой Америки. Отсюда и исходит нежелание Киева подчиняться Вашингтону. Однако они выбрали не тех кукловодов, потому что более сильные сидят как раз в Вашингтоне», — сказал Климов «Газете.Ru».
Он выразил уверенность, что американское руководство рано или поздно опубликует полные материалы расследования коррупции на Украине, связанные с Западной Европой в том числе, заключил сенатор.
Тем временем военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов заявил Общественной Службе Новостей, что атаки ВСУ на танкеры, которые, по неподтвержденной информации, перевозили российскую нефть, имели исключительно политический смысл.
«Военных целей там нет, и быть не может. Киеву сейчас очень надо переключить внимание российской, европейской и мировой общественности с переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые сейчас ведут Россия и США», — подчеркнул эксперт.
Он обратил внимание на то, что атака безэкипажными катерами произошла рядом с водами Турции с целью обострить отношения Москвы и Анкары. Самойлов считает, что Украина, вероятнее всего, не станет подписывать мирное соглашение, предложенное США, и пытается отвлечь внимание с помощью различных провокаций.
Россия примет ответные меры и поразит береговые объекты ВСУ, а также плавсредства, которые находятся на воде, заключил военный эксперт.