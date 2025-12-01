01 декабря 2025, 17:16

Сенатор Климов: Киев не уступает США, так как надеется на поддержку Европы

Фото: iStock/Ruma Aktar

Киев не уступает США на переговорах о мире с РФ, поскольку надеется на помощь европейских союзников. Так считает член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.





Напомним, 30 ноября во Флориде прошли переговоры между Украиной и США по мирному урегулированию конфликта с Россией. Известно, что окончательный проект сторонам согласовать так и не удалось.





«Команда киевских марионеток сейчас управляется кукловодами из Лондона и континентальной Европы, и все они работают на Демократическую партию США, то есть на врагов Трампа внутри самой Америки. Отсюда и исходит нежелание Киева подчиняться Вашингтону. Однако они выбрали не тех кукловодов, потому что более сильные сидят как раз в Вашингтоне», — сказал Климов «Газете.Ru».

«Военных целей там нет, и быть не может. Киеву сейчас очень надо переключить внимание российской, европейской и мировой общественности с переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которые сейчас ведут Россия и США», — подчеркнул эксперт.