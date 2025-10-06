Белгород снова под ударом: два человека ранены при атаке украинских сил

06 октября 2025, 15:06

ВСУ обстреляли Белгород с использованием РСЗО HIMARS, есть пострадавшие

Фото: Istock / z1b

В Белгороде произошла очередная атака со стороны украинских войск. По данным SHOT, Киев применил шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, нацелив их на энергетический объект в городе.