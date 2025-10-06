Белгород снова под ударом: два человека ранены при атаке украинских сил
В Белгороде произошла очередная атака со стороны украинских войск. По данным SHOT, Киев применил шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, нацелив их на энергетический объект в городе.
В результате взрывов пострадали два человека. Ситуация с угрозой ракетной опасности остаётся актуальной для жителей города.
Энергетические службы продолжают работу по устранению повреждений, а органы власти предупреждают о возможных перебоях с электро- и водоснабжением.
Напомним, что подобные атаки фиксировались в Белгороде и ранее: 5 октября в результате обстрелов с использованием дронов и ракетных систем в городе наблюдались отключения электричества, а медицинские учреждения временно перешли на резервные генераторы. К вечеру того дня число пострадавших от атак в регионе достигло трёх человек.
Обстановка остаётся напряжённой, местные службы экстренно мониторят последствия атак и оказывают помощь пострадавшим.
