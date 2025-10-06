После удара ВСУ несколько районов Белгорода остались без электричества
В результате очередного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории Белгорода часть города осталась без света. По предварительным данным, отключение электроэнергии зафиксировано на улицах Спортивной, Буденного, Конева, 60 лет Октября, бульваре Юности и в микрорайоне Новый.
Местные жители сообщили, что в момент воздушной атаки свет сначала моргнул в домах, а затем полностью пропал. Сейчас над городом наблюдаются клубы дыма.
Подобная ситуация уже происходила вчера — тогда ВСУ нанесли удар по одной из городских подстанций, что вызвало отключение электроэнергии как в жилых домах, так и на объектах инфраструктуры.
Власти региона рекомендуют жителям частных домов заранее позаботиться о покупке генераторов для использования во время перебоев с электричеством. Тем, кто не сможет позволить себе такую покупку, будет предложено временное размещение в пунктах временного размещения (ПВР).
Ситуация остаётся напряжённой, специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения.
