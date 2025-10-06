После удара ВСУ несколько районов Белгорода остались без электричества

06 октября 2025, 14:08

Фото: iStock/Daria Kulkova

В результате очередного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории Белгорода часть города осталась без света. По предварительным данным, отключение электроэнергии зафиксировано на улицах Спортивной, Буденного, Конева, 60 лет Октября, бульваре Юности и в микрорайоне Новый.