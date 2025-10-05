В Белгороде больницы работают на генераторах, власти собирают экстренное совещание

05 октября 2025, 22:34

Гладков подтвердил повреждение энергосети Белгорода после обстрела

Вячеслав Гладков (Фото: РИА Новости / Михаил Метцель)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале подтвердил, что в результате обстрела в Белгороде было зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры.





По его словам, все аварийные службы уже выехали на место происшествия, а больницы переведены на резервные источники питания.



В связи с ситуацией глава региона назначил срочное заседание правительства, на котором обсудят меры по устранению последствий и восстановлению электроснабжения.





«Через час доложу вам, уважаемые жители, какие меры мы предпринимаем для того, чтобы восстановить электроснабжение», — заявил Гладков.