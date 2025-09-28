Белгородская область осталась без электричества после удара ВСУ

28 сентября 2025, 20:18

Фото: Istock/sarawuth702

Вооружённые силы Украины нанесли удар по объектам инфраструктуры в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что это вызвало значительные перебои в подаче электроэнергии. Его слова приводит ТАСС.





Гладков заявил, что специалисты сейчас работают над устранением последствий. Они планируют максимально быстро подключить все объекты к резервным источникам питания. При этом медицинские учреждения региона уже перешли на резервное энергоснабжение.



«В связи с тем, что сейчас электроэнергии нет, возможны перебои в оповещении вас о ракетной опасности или атаках БПЛА», — добавил губернатор.