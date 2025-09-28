Два района Запорожской области попали под массированный обстрел ВСУ
ВСУ устроили массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского районов Запорожской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, в этом районе уже произошло семь взрывов. Балицкий попросил жителей региона не беспокоиться и соблюдать максимальную осторожность.
Также он рекомендовал оставаться дома до нормализации ситуации. Водителям посоветовали временно воздержаться от поездок в эти районы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
