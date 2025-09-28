Два района Запорожской области попали под массированный обстрел ВСУ

28 сентября 2025, 16:10

ВСУ обстреливают Васильевский и Каменско-Днепровский районы Запорожской области

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ устроили массированный обстрел Васильевского и Каменско-Днепровского районов Запорожской области. Об этом в своем блоге сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.