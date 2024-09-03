Белгородские силовики поймали пытавшуюся перейти на сторону ВСУ женщину

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В Белгородской области правоохранители задержали женщину, которая хотела выехать на территорию Украины и принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом информирует ТАСС.
Было установлено, что женщина 1994 г.р. через интернет связалась с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного на территории Российской Федерации. Она собиралась вступить в его ряды.
После того как женщина получила все нужные рекомендации от него, то попыталась пересечь госграницу России. Отмечается, что она попробовала сделать это в обход установленных пунктов пропуска. Однако была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК России (покушение на государственную измену), ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины. Уточняется, что 38-летний Сергей Е. с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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После того как женщина получила все нужные рекомендации от него, то попыталась пересечь госграницу России. Отмечается, что она попробовала сделать это в обход установленных пунктов пропуска. Однако была задержана сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК России (покушение на государственную измену), ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины. Уточняется, что 38-летний Сергей Е. с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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Дарья Осипова