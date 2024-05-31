Велоактивиста арестовали по делу о госизмене

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Велоактивист, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес арестован по делу о госизмене. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Сообщается, что мужчина был задержан 28 мая в Санкт-Петербурге, а вечером 30 мая он был помещен в московское СИЗО «Лефортово».
По данным издания, несколько машин попытались остановить его на набережной Крюкова. Однако велосипедист поехал дальше. Второй раз эти же машины приехали за ним к дому на набережной Фонтанки. Там его задержали. Обвинение против Мойжеса остается в тайне. Дела о государственной измене расследуют в режиме секретности.
Отмечается, что он планировал через несколько дней улететь в Германию к родственнице. Её он хотел привезти в Россию на лето.
Сообщается, что он выступал за платные парковки. На обсуждении этого вопроса он жаловался, что против него развернули информационную кампанию из-за его гражданства ФРГ. Издание пишет, что в ассоциации недавно проходили выборы нового исполнительного директора. Мойжеса в списке кандидатов не было. Однако сейчас он числится в должности на сайте «Пошли-поехали».
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По данным издания, несколько машин попытались остановить его на набережной Крюкова. Однако велосипедист поехал дальше. Второй раз эти же машины приехали за ним к дому на набережной Фонтанки. Там его задержали. Обвинение против Мойжеса остается в тайне. Дела о государственной измене расследуют в режиме секретности.
Отмечается, что он планировал через несколько дней улететь в Германию к родственнице. Её он хотел привезти в Россию на лето.
Сообщается, что он выступал за платные парковки. На обсуждении этого вопроса он жаловался, что против него развернули информационную кампанию из-за его гражданства ФРГ. Издание пишет, что в ассоциации недавно проходили выборы нового исполнительного директора. Мойжеса в списке кандидатов не было. Однако сейчас он числится в должности на сайте «Пошли-поехали».
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Дарья Осипова