Белгородский губернатор Гладков заявил о возможной болезни
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возможной болезни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Из-за недомогания губернатор отменил поездки в Шебекинский округ, Графовку и Корочу. Он планировал проверить ход восстановления в этих районах.
Гладков также отметил, что перенес визит в чернянскую флагманскую школу на следующую неделю. Он хотел обсудить изменения с учителями и учениками. К сожалению, губернатор не сможет сегодня поздравить молодых ученых и студентов с их достижениями в науке.
С первых месяцев на посту Вячеслав Владимирович Гладков сформировал для себя главные задачи. В числе первых он назвал контроль за реализацией национальных проектов и поиск возможностей для увеличения финансирования по отдельным направлениям.
Читайте также: