Белгородский губернатор Гладков заявил о возможной болезни

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возможной болезни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.



Из-за недомогания губернатор отменил поездки в Шебекинский округ, Графовку и Корочу. Он планировал проверить ход восстановления в этих районах.

Гладков также отметил, что перенес визит в чернянскую флагманскую школу на следующую неделю. Он хотел обсудить изменения с учителями и учениками. К сожалению, губернатор не сможет сегодня поздравить молодых ученых и студентов с их достижениями в науке.

С первых месяцев на посту Вячеслав Владимирович Гладков сформировал для себя главные задачи. В числе первых он назвал контроль за реализацией национальных проектов и поиск возможностей для увеличения финансирования по отдельным направлениям.

Дарья Осипова

