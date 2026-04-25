Белгородский губернатор раскрыл число раненых при атаках ВСУ
В Белгородской области в результате атак украинских БПЛА пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Раненые есть в Шебекинском, Волоконовском и Грайворонском округах, а также в городе Борисовка. В Белгороде повреждения получил объект инфраструктуры, часть жителей осталась без света.
В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал легковой автомобиль — пострадала женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочным ранение ноги, госпитализация не потребовалась.
Еще одну машину атаковали в селе Волчья Александровка. Находившийся внутри мужчина получил баротравму, перелом ноги и травму живота. Его доставили в Валуйскую ЦРБ.
В Грайвороне женщину направили в Белгород с ранением ноги и минно-взрывной травмой. В хуторе Масычево мужчина с осколочными ранениями обратился самостоятельно в больницу.
Самый тяжелый случай — в селе Гора-Подол, где у мужчины диагностировали проникающее ранение грудной клетки и множественные осколочные ранения.
