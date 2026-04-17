Белгородский губернатор раскрыл число раненых при новых атаках ВСУ

В Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



Жителя села Архангельское с минно-взрывной травмой груди и живота, а также переломом ребра доставили в реанимацию горбольницы №2 Белгорода. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

В селе Мелихово Корочанского округа при сбитии беспилотника женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Ей оказали помощь в той же больнице, после чего отпустили домой на амбулаторное лечение.

В Шебекино дрон атаковал коммерческий объект — повреждены фасад, остекление здания и оборудование. В селе Никольское Белгородского округа БПЛА ударил по автобусу: водитель успел выскочить и не пострадал, транспорт полностью сгорел.

