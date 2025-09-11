В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку

11 сентября 2025, 07:28

В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича нашли прослушку

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, который близок к Владимиру Зеленскому, обнаружили прослушку, пишут украинские СМИ.