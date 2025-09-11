В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку
В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, который близок к Владимиру Зеленскому, обнаружили прослушку, пишут украинские СМИ.
Проверку проводило новое государственное учреждение, а не Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ранее также осуществляло поиск подобных устройств. Согласно имеющейся информации, Миндич мог принимать у себя самого Зеленского. Вполне вероятно, что записи могут содержать их разговоры.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский находится под вниманием НАБУ и САП. Эти структуры уже собирают материалы для народного трибунала против него.
В конце августа украинские СМИ сообщили, что НАБУ расследует деятельность компании Fire Point, разрабатывающей дальнобойную ракету «Фламинго», и проверяет возможные связи с Тимуром Миндичем. Прямой связи не установлено.
Читайте также: