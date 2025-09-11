Российская ПВО уничтожила 17 украинских БПЛА за ночь
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины.
Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что БПЛА были уничтожены в различных регионах страны:
- 6 беспилотников было сбито над Воронежской областью,
- 5 — над Белгородской областью,
- 2 — над Брянской областью,
- 2 — над Курской областью,
- 1 — над Липецкой областью,
- 1 — над Тамбовской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.