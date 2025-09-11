Достижения.рф

Российская ПВО уничтожила 17 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/PavelRodimov

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны Российской Федерации успешно нейтрализовали 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины.



Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что БПЛА были уничтожены в различных регионах страны:

  • 6 беспилотников было сбито над Воронежской областью,
  • 5 — над Белгородской областью,
  • 2 — над Брянской областью,
  • 2 — над Курской областью,
  • 1 — над Липецкой областью,
  • 1 — над Тамбовской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

