Белгородский губернатор сообщил о «стрелковом бое» на границе села

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что На границе села Теребрено в Краснояружском районе Белгородской области «идет стрелковый бой с противником». Об этом Гладков написал в своем телеграм-канале.
Сообщается, что имеются повреждения линии электропередач в нескольких селах. По информации губернатора, все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.
Отмечается, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после того, как согласуют это с Минобороны России.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа. 33 дрона были перехвачены и уничтожены над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
Читайте также:
В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ
СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Путин: Западу придется находить точки соприкосновения с РФ
Отмечается, что аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после того, как согласуют это с Минобороны России.
Читайте также:
В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ
СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Путин: Западу придется находить точки соприкосновения с РФ
Екатерина Коршунова