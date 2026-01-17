Белгородского газовика осудили на 21 год за госизмену
2‑й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 37‑летнего специалиста газовой службы из Белгорода Александра Чеботарева*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд признал Чеботарёва* виновным в государственной измене, участии в террористической организации, контрабанда оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Ему назначили наказание в виде 21 года лишения свободы. Кроме того, военный суд постановил конфисковать денежные средства, полученные фигурантом в ходе осуществления террористической деятельности.
Согласно материалам дела, Чеботарёв* занимался сбором информации о российских СМИ для украинских террористических организаций. В частности, в апреле 2025 года он прибыл в Москву с целью получить сведения об организациях телерадиовещания на улице Правды.
Читайте также: *внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов