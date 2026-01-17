Белгородского газовика осудили на 21 год за госизмену

17 января 2026, 05:33

Фото: iStock/simpson33

2‑й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 37‑летнего специалиста газовой службы из Белгорода Александра Чеботарева*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.