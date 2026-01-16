Беспилотники ВСУ сбили в трёх российских регионах
Силы ПВО за пять часов сбили 23 украинских беспилотника над РФ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать несколько российских регионов беспилотниками. Угрозу отражала система противовоздушной обороны (ПВО).
Согласно свежей сводке Минобороны РФ, в течение пяти вечерних часов силы ПВО уничтожили 23 БПЛА. Больше всего целей российские военные нейтрализовали над Белгородской областью (16). Пять беспилотников сбили под Курском и по одному над Крымом и акваторией Чёрного моря.
«С 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ.Ранее Рязанская область подверглась массовой атаке украинских БПЛА, в результате которой пострадали два человека.