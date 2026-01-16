Беспилотники ВСУ сбили в трёх российских регионах

16 января 2026, 23:41

Силы ПВО за пять часов сбили 23 украинских беспилотника над РФ

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать несколько российских регионов беспилотниками. Угрозу отражала система противовоздушной обороны (ПВО).





Согласно свежей сводке Минобороны РФ, в течение пяти вечерних часов силы ПВО уничтожили 23 БПЛА. Больше всего целей российские военные нейтрализовали над Белгородской областью (16). Пять беспилотников сбили под Курском и по одному над Крымом и акваторией Чёрного моря.



«С 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ.