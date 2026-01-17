ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области
Военнослужащие группировки войск «Север» поразили полевой склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир с позывным Донбасс.
По его словам, от командования поступил приказ ударить по точке в населённом пункте, куда, предварительно, подвозили боеприпасы для украинских солдат. Для выполнения боевой задачи российские военные использовали гаубицу «Мста-Б».
«Техника, подвозящая боеприпасы, смогла уйти, но поразили склад боеприпасов. Соответствующий вывод сделали из-за характерных разрывов в районе цели», — сказал Донбасс.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.