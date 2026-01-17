ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

17 января 2026, 05:05

Фото: iStock/aapsky

Военнослужащие группировки войск «Север» поразили полевой склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир с позывным Донбасс.





По его словам, от командования поступил приказ ударить по точке в населённом пункте, куда, предварительно, подвозили боеприпасы для украинских солдат. Для выполнения боевой задачи российские военные использовали гаубицу «Мста-Б».



«Техника, подвозящая боеприпасы, смогла уйти, но поразили склад боеприпасов. Соответствующий вывод сделали из-за характерных разрывов в районе цели», — сказал Донбасс.