Белгородскую область атаковали украинские беспилотники
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударах украинских БПЛА
Белгородская область подверглась атаке двух украинских БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Беспилотники ВСУ нанесли удары по Корочанскому району, где загорелась грузовая машина с цистерной на дороге Короча-Белгород.
Второй беспилотник взорвался в районе села Погореловка, повредив трактор и вызвав возгорание сухой травы, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС. Со слов Гладкова, обошлось без пострадавших.
Кроме того, сообщается об атаке дрона на пассажирские автобусы в Шебекино, где получили повреждения минимум три транспортных средства.
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