Бойцы ВДВ готовят группы, отвечающие за создание буферной зоны в Сумской области
Разведчики ВДВ готовят группы бойцов, которые будут отвечать за создание буферной зоны в Сумской области Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на командира разведроты с позывным «Галёк» из 83-й ДШБ.
«Отработка сценариев идёт с холостыми патронами и гранатами, чтобы бойцы привыкли: в реальном бою шум оружия не даст спокойно общаться, как в учебке», — говорится в статье.
Тем временем ветеран армии США Карл Ларсон, который служил в теробороне Украины, встревожен массовым применением беспилотников российскими силами, пишут argumenti.ru.
«Украинские солдаты всё чаще погибают от атак дронов. Атаки БПЛА наносят колоссальный ущерб психологическому состоянию бойцов, многие не выдерживают напряжения», — заявил Ларсон.
Он подчеркнул, что особую опасность представляют оптоволоконные FPV-дроны, поскольку они невидимы для РЭБ. Кроме того, ВСУ больше не могут рассчитывать на тактику внезапности, так как попадают в поле зрения российских дронов-разведчиков.