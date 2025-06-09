09 июня 2025, 15:36

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Разведчики ВДВ готовят группы бойцов, которые будут отвечать за создание буферной зоны в Сумской области Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на командира разведроты с позывным «Галёк» из 83-й ДШБ.







«Отработка сценариев идёт с холостыми патронами и гранатами, чтобы бойцы привыкли: в реальном бою шум оружия не даст спокойно общаться, как в учебке», — говорится в статье.

«Украинские солдаты всё чаще погибают от атак дронов. Атаки БПЛА наносят колоссальный ущерб психологическому состоянию бойцов, многие не выдерживают напряжения», — заявил Ларсон.