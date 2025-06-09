Российская армия нанесла новый удар возмездия в ответ на атаку ВСУ по аэродромам
ВС РФ в ночь на 9 июня нанесли новый удар возмездия в ответ на удары по российским аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечалось, что российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности по одному из аэродромов тактической авиации Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Дубно Ровненской области. В Минобороны подчеркнули, что это один из ответных ударов на действия киевского режима.
Помимо прочего, ВС РФ поразили предприятия, которые производят вооружение и военную технику, цеха сборки ударных БПЛА и склады боеприпасов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция продолжится после переговоров с Киевом в Стамбуле. Вместе с тем Россия готова продвигать решение гуманитарных вопросов при помощи дипломатии, подчеркнул глава МИД РФ.
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