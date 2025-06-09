Российская армия нанесла новый удар возмездия в ответ на атаку ВСУ по аэродромам

09 июня 2025, 15:40

ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Дубне

Фото: iStock/ vadimrysev

ВС РФ в ночь на 9 июня нанесли новый удар возмездия в ответ на удары по российским аэродромам. Об этом сообщили в Минобороны России.